Guilty Gear Strive 2.0: tráiler de Jam Kuradoberi y fecha de inicio de la quinta temporada

Durante el Top 8 del torneo de Guilty Gear Strive en el Arc World Tour 2025-2026, Arc System Works reveló nueva información sobre lo que traerá la versión 2.0 del juego. Además, la desarrolladora japonesa también compartió el primer tráiler de Jam Kuradoberi, el primer personaje DLC de la quinta temporada de Guilty Gear Strive.

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¿Cuándo inicia y qué novedades tendrá la versión 2.0 de Guilty Gear Strive?

La quinta temporada de Guilty Gear Strive iniciará el jueves 9 de abril de 2026. La novedad más significativa que se pudo apreciar en el tráiler de la versión 2.0 de Guilty Gear Strive es la eliminación total de la mecánica Wild Assault. Esta función, introducida en actualizaciones previas, será sustituida por el una nueva mecánica llamada Counter Blitz. Este es una herramienta defensiva y ofensiva con la que Arc System Works busca reequilibrar el ritmo de las partidas. Junto a este cambio, se implementará una actualización general de balance que otorgará nuevos movimientos especiales a diversos personajes del elenco como Leo, Nagoriyuki, Ky y Sol Badguy.

A partir de mayo de 2026, el título incorporará el Blazing Pass, un sistema de pases de batalla que otorgará recompensas. A través de este pase, los usuarios podrán obtener accesorios y trajes, como el nuevo diseño de vestido para Dizzy. Asimismo, se añadirá el set de colores «Haunted», que otorga una estética espectral a los personajes y el paquete de interfaz «Vintage Metal».

¿Cuáles son los primeros personajes DLC de la quinta temporada de Guilty Gear Strive?

El tráiler de Jam en japonés lo pueden ver en el siguiente enlace.

La actualización 2.0 de Guilty Gear Strive también incluirá un nuevo escenario de combate titulado «Cradled by the Four Beasts». En cuando al pase de la quinta temporada de Guilty Gear Strive, les contamos que esta constará de cuatro personajes. La primera en integrarse será Jam Kuradoberi, quien estará disponible a partir del 9 de abril de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de la versión 2.0 de Guilty Gear Strive. El resto del calendario de lanzamientos de personajes DLC para la quinta temporada de Guilty Gear Strive se distribuye de la siguiente manera:

Robo-Ky: Programado para el tercer trimestre de 2026.

Programado para el tercer trimestre de 2026. Tercer personaje: primer trimestre de 2027

primer trimestre de 2027 Cuarto personaje: segundo trimestre de 2027.

Fuente: Arc System Works