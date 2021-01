Arc System Works ha revelado un nuevo tráiler para Guilty Gear -STRIVE-, el cual muestra la jugabilidad de Anji Mito. En esta podemos ver los míticos movimientos del personaje de la franquicia de Daisuke Ishiwatari recibiendo los ajustes gráficos que no tuvo en la pasada generación, ya que desde Guilty Gear XX: Accent Core Plus R no veíamos a Anji en acción.

¿Quién es Anji Mito?

Anji Mito es uno de los pocos personajes, que vienen de un linaje de sangre japonesa. Esto debido a que en la actualidad quedan pocos y los que aún sobreviven se encuentran bajo la protección del gobierno. Gracias a esto, ellos no reciben el mismo trato que el resto de ciudadanos. Lo ha anterior a desencadenado una ruptura de pensamiento adentro de la comunidad japonesa, ya que algunos aceptan este trato y otros lo rechazan. Anji forma parte de estos últimos, por que más allá de preocuparse por la supervivencia de sus pares, lo que él desea es que todos los seres humanos recuperen su libertad. Por esto, Anji Mito esconde su nacionalidad mientras viaja por el mundo persiguiendo al misterioso personaje conocido como «Ese Hombre». Este es el máximo responsable de la desaparición del pueblo japonés en el universo de Guilty Gear.

¿En qué juegos de la franquicia Guilty Gear ha aparecido Anji Mito?

Esperamos que en la próxima beta abierta de Guilty Gear -STRIVE– Anji sea uno de los personajes seleccionables.

Anji Mito debutó en el juego Guilty Gear X (2000), el cual fue lanzado para Dreamcast, PlayStation 2, PC y para las placas de arcade Naomi y Atomiswave. Anji se mantuvo como personaje elegible durante todos los juegos de la saga X. Incluso, Anji Mito estuvo presente en los spin-off del juego de lucha de Arc System Works. Desafortunadamente, en la nueva saga Anji nunca llego a ser personaje seleccionable. Eso sí, en la historia y los hechos que cubren el misterio de los japoneses en este mundo el siempre ha estado presente.

Adicionalmente, el tráiler de Guilty Gear -STRIVE- protagonizado por Anji Mito nos reveló que en febrero llegará un nuevo adelanto enfocado al último de los 15 personajes jugables que tendrá el juego cuando sea estrenado.

Guilty Gear -STRIVE- llegará el 6 de abril del 2021 a PlayStation 4, PlayStation 5 y Steam. Si desean conocer toda la información referente al próximo juego de la franquicia de lucha insignia de de Arc System Works, les recomendamos leer nuestro articulo esencial en el siguiente enlace. Adicionalmente, si quieren conocer como es el sistema de combate de Guilty Gear -STRIVE- antes de la llegada de la beta abierta les recomendamos leer nuestras impresiones del juego.

Fuente: comunicado de prensa de Arc System Works