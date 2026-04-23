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Guilty Gear Strive: Arc System Works ya piensa en lo que viene después

Arc System Worls ya se encuentra pensando en qué pasará en el futuro más allá de Guilty Gear Strive, el juego más exitoso de la franquicia.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Con el lanzamiento de la actualización 2.0 de Guilty Gear Strive, la desarrolladora japonesa Arc System Works ha confirmado que se encuentra preparada para llevar a la franquicia creada por Daisuke Ishiwatari hacia una nueva etapa. Ken Miyauchi, productor de la serie, reveló recientemente que el equipo de desarrollo finalmente está en condiciones de considerar el «próximo desarrollo» de la propiedad intelectual, dando a entender que esta quinta temporada será la última que tendrá Guilty Gear Strive.

¿Es momento de trabajar en un nuevo Guilty Gear?

El anuncio surge en un momento clave, donde Guilty Gear Strive entra en su quinto año de vida y acaba de recibir una sustanciosa actualización con nuevo contenido, balance y mejoras de calidad de vida. Según las declaraciones del productor, la estabilidad alcanzada con la versión 2.00 permite que el estudio comience a proyectar los pasos a seguir para mantener la relevancia de la franquicia en el mercado competitivo de los juegos de pelea.

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La estrategia de evolución de la serie no se limita únicamente a los videojuegos. Miyauchi destacó la importancia de la historia, señalando que los planes futuros están estrechamente ligados a los eventos que se presentaron en serie de anime Guilty Gear Strive: Dual Rulers, cuya emisión fue en el 2025. El objetivo principal de la desarrolladora japonesa es lograr que los próximos avances conecten de forma orgánica con la historia establecida hasta ahora y con los sucesos representados en la producción animada.

Aunque el progreso de una franquicia de este calibre implica tradicionalmente mejoras gráficas y ajustes mecánicos en el sistema de combate, el productor hizo especial énfasis en su interés personal por expandir el universo narrativo. Miyauchi expresó su entusiasmo por ver cómo se desarrolla una nueva historia que de continuidad al legado de los personajes. Sin embargo, por el momento deben terminar con la que puede ser la última temporada del juego de la franquicia con más éxito a nivel de ventas en occidente.

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Vía: Automaton

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