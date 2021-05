Guilty Gear: una guía cronológica para entender la historia de la franquicia

Tras múltiples retrasos, Guilty Gear -STRIVE- por fin está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, cabe recordar que Guilty Gear es una franquicia que viene desarrollándose desde 1999. Esto no solo aplica a sus sistemas de juego, sino a su historia. Al ser la octava entrega principal de la serie, los que no estén familiarizados con los juegos previos necesitan una explicación. Al fin y al cabo, entender la historia de Guilty Gear no es una tarea tan sencilla.

A continuación, haremos un resumen de los eventos más importantes en la historia de Guilty Gear. No explicaremos relaciones entre personajes, solo detallaremos lo necesario para entender la trama general y ofrecer un contexto básico para los que comiencen con -STRIVE-.

¡Esta es nuestra guía de la historia de Guilty Gear! ¡Esperamos que sea de ayuda!

La era de la magia y las Cruzadas (1999 D.C. – 2180 D.C.)

La historia de Guilty Gear comienza con el problema del año 2000 o Y2K. Ante la inminente llegada del nuevo milenio, expertos temían que los sistemas informáticos de todo el mundo pudieran fallar y provocar el caos. En nuestro mundo, la llegada del año 2000 no implicó problemas informáticos de importancia. Sin embargo, los miedos se cumplieron en el de Guilty Gear. Toda la tecnología comenzó a comportarse de forma errática. Aún más preocupante, una entidad desconocida intentó abrirse paso al mundo por medio de dicha tecnología.

Aunque lo que sea que intentara ponerse en contacto con el mundo quedó del otro lado, la humanidad desarrolló una tecnofobia masiva. Gobiernos de todo el mundo prohibieron el uso de la tecnología y el fin de la civilización tal como se conocía parecía inevitable. Eso fue hasta la llegada de los cinco Apóstoles en el año 2000. Estos magos presentaron el concepto de la magia, una fuente de energía alternativa ante la ausencia de tecnología. Durante la siguiente década, los Apóstoles enseñaron magia a todas las naciones del mundo a través del Sanctus Maximus Populi. Esta organización no tardó en establecerse como órgano central del poder.

En 2010, las Naciones Unidas establecen la magia como el estándar. Tras establecer 660 hechizo aptos para el uso humano y 6 prohibidos, los Apóstoles forman la organización conocida como el Cónclave. Desde las sombras, tomarían control de la ONU.

De izquierda a derecha: Frederick Bulsara, Aria Hale y Asuka R. Kreuz

Cuatro años después, comienza el Proyecto Gear. ¿Su objetivo? Fusionar magia con ADN para impulsar la evolución de los seres humanos. Tres científicos están involucrados: Frederick Bulsara, Aria Hale y Asuka R. Kreuz. Las investigaciones terminan en 2015 y Asuka accede a ceder los resultados de su investigación bajo la promesa de que no podrán utilizarse para fines bélicos y que la seguridad de todos los científicos involucrados estará garantizada.

En 2016, Aria —en ese entonces pareja de Frederick— revela que sufre de una enfermedad incurable. A pesar de los esfuerzos de Frederick y Asuka, no tienen éxito. Sin embargo, convencen a Aria de quedar en animación suspendida hasta encontrar una cura. Con el fin de conceder a Frederick la longevidad necesaria para ver de nuevo a su amada, Asuka convierte a su amigo en el primer Gear. Tras escapar de las instalaciones, Frederick —decidido a vengarse de Asuka por su traición— desaparece por más de 50 años. El Proyecto Gear es cancelado.

En 2042, Estados Unidos revive el Proyecto Gear. Con el fin de salir de una crisis económica, esta vez lo emplea para fines militares. Tres años después, Asuka R. Kreuz se une a la investigación con el fin de mitigar el mayor daño posible. Con sus conocimientos, el proyecto produce sus primeros Gear militares —creados a partir de animales— en 2065. Sin embargo, por culpa de espionaje, Estados Unidos no es la única nación en sacar provecho a los resultados del Proyecto Gear. Al mismo tiempo, autoridades comienzan a reportar la destrucción de laboratorios de Gear. ¿El responsable? Nada más ni menos que Frederick, que es apodado como “Badguy”. Curioso por los rumores, Slayer —vampiro y anterior líder del Gremio de Asesinos— lucha contra Frederick y le otorga el apodo “Sol” por su “brillante pasión”. Desde ese entonces, Frederick adoptó el nombre de Sol Badguy.

Justice

Para acabar con todos los Gear, Frederick vuelve a trabajar en el Proyecto Saint Oratorio —que estaba desarrollando antes de ser asignado al Proyecto Gear— y lo reutiliza para para crear el arma Outrage. Sin embargo, al ser imposible de controlar, la divide en 8 piezas. Estas terminan convirtiéndose en los Tesoros Sagrados, que terminan en posesión de la ONU.

En 2074, el Proyecto Gear crea su primer Gear perfecto a partir de Aria Hale: Justice. Sin embargo, la misma entidad que intentó abrirse paso a la Tierra en 1999 toma control de Justice en un intento para manifestarse nuevamente. Para evitar la materialización de la entidad, Asuka fuerza a Justice a disparar un Rayo Gamma que termina destruyendo todo Japón. Tras el evento, Justice pierde sus memorias como Aria y toma control de todos los Gear. La destrucción de Japón y el fracaso del Proyecto Gear no solo hacen que Asuka sea declarado un criminal de guerra, desde ese entonces conocido como “Ese Hombre” (That Man), sino que dan inicio al conflicto de 100 años contra Justice y los Gear: las Cruzadas.

Testament

Con el fin de hacer frente a Justice, la ONU crea la Orden Sagrada de los Santos Caballeros y la Oficina de Administración de la Posguerra. Esta última es creada para ayudar a veteranos de la Orden y administrar otros aspectos una vez terminadas las Cruzadas.

En 2093, Kliff Undersn —nacido en Suiza— es salvado de un Gear por Sol. Inspirado por él, Kliff se une a la Orden Sagrada de los Santos Caballeros y se convierte en su comandante.

En 2127, Kliff adopta a un huérfano: Testament. A pesar de ser un pacifista, su admiración hacia su padre adoptivo lo impulsa a alistarse en la Orden Sagrada de los Santos Caballeros en contra de los deseos de Kliff. Desafortunadamente, Testament muere en medio de un combate. Aún más trágico, su cuerpo es recuperado por la Oficina de Administración de la Posguerra y es convertido en un Gear. En un principio es utilizado por para eliminar a miembros de la Orden, pero Justice termina por tomar el control del revivido Testament. No es hasta el año 2140, después de una pelea contra su hijo, que Kliff descubre los planes de la Oficina y la obliga a cesar la experimentación sobre seres humanos.

Ky y Sol en la Orden Sagrada de los Santos Caballeros

En 2162, en medio de los campos de batalla de Francia, Kliff descubre a otro huérfano: Ky Kiske. Cinco años después, este último se une a la Orden Sagrada de los Santos Caballeros. Gracias a su talento con la espada, se convierte en capitán de la Orden a los 15 años.

En 2168, Kliff reconoce a Sol como aquel que lo salvo cuando era solo un niño y le propone unirse a la Orden Sagrada de los Santos Caballeros. Él acepta y en 2172 se une a la Orden bajo el mando de Ky. Sin embargo, la relación entre ambos prueba ser conflictiva debido a la indisposición de Sol de seguir órdenes. Un año después, Sol y Ky se baten en duelo por primera vez. Sol es el ganador, pero evidencia que Ky no estaba luchando en serio.

La espada Fireseal, uno de los Tesoros Sagrados

El año 2173 marca otro evento importante: la Batalla de Roma. Más allá de ser uno de los combates más importantes de las Cruzadas, también supuso el primer encuentro entre Justice y Sol. Aunque este último pierde, la Gear le perdona vida por respeto a su espíritu indomable. Consciente de su debilidad, Sol roba la espada Fireseal —uno de los ocho Tesoros Sagrados/componentes de Outrage— y renuncia a la Orden. Aunque Ky intenta detenerlo, Kliff le pide que mantenga el secreto. Al fin y al cabo, tenía planeado dar la espada Fireseal a Sol desde el principio.

Tras la salida de Sol, Kliff renuncia a su posición como comandante de la Orden y es sustituido por Ky.

En 2175, Kliff, Ky y Sol luchan contra Justice y la sellan. Este evento marca el fin de las Cruzadas. Durante los siguientes cinco años, la Orden es desmantelada y la Oficina de Administración de la Posguerra distribuye a los supervivientes en colonias. No menos importante, la Unión Europea y Rusia se combinan para formar los Reinos Unidos de Illyria.

Guilty Gear (2180 D.C.)

Ante los rumores del regreso de Justice, las Naciones Unidas sostienen un torneo para seleccionar a los miembros de la Segunda Orden. Entre los participantes no solo se encuentran veteranos de las Cruzadas —tales como Sol, Ky y Kliff—, sino rostros nuevos. Estos incluyen a May, Dr. Baldhead, Chipp Zanuff, Potemkin, Zato-1, Millia Rage, Axl Low y Baiken.

Al final, Sol se corona como ganador del torneo. Sin embargo, al final se revela que el torneo es una mentira orquestada por Testament para liberar a Justice ofreciendo un sacrificio. Aunque Sol logra vencerlo, Testament igualmente logra su cometido sacrificándose. Sol no tiene más opción que luchar contra Justice. Tras un cruento combate, Sol la derrota. Trágicamente, Justice recupera sus memorias como Aria pocos segundos antes de fallecer.

Guilty Gear X (2180 D.C. – 2181 D.C.)

Con la derrota de Justice, Gear alrededor del mundo caen durmientes. Sin embargo, los pocos Gear independientes se establecen en el archipiélago Ganymede bajo el liderazgo del Dr. Paradigm. No menos importante, Kliff Undersn muere poco después de la derrota de Justice.

De alguna forma, Testament sobrevive a su pelea contra Sol. No solo eso, sino que recupera sus memorias antes de ser convertido en un Gear. Arrepentido por sus acciones, Testament deambula el mundo en busca de redención. En una visita a la tumba de su padre, Testament conoce a Josephine. Tras protegerla del Gremio de Asesinos, la jovencita le presenta a Dizzy: una Gear clase comando y la hija de Justice. Testament hace su misión el protegerla.

Eventualmente, los rumores sobre Dizzy se esparcen y el pánico aumenta. Esto conlleva a la propagación de una política Antigear y la publicación de una gran recompensa por la cabeza de Dizzy. Con la excepción del difunto Kliff, todos los participantes del torneo para seleccionar a miembros de la Segunda Orden retornan para hacerse con el botín. Sin embargo, también hay cuatro caras nuevas: Johnny, Venom, Anji Mito y Kuradoberi Jam.

Al final, Sol lucha contra Dizzy y la derrota. Sin embargo, Ky evita que Sol acabe con ella. Para sorpresa de Ky, Sol la deja ir. Con el fin de protegerla, Ky la deja al cuidado de May.

Guilty XX y 2: Overture (2183 D.C. – 2187 D.C.)

Después de 8 años, los Reinos Unidos de Illyria finalmente son reconocidos por las Naciones Unidas. Tres reyes son elegidos para gobernar: Ky Kiske, Leo Whitefang y Daryl. Tras su proclamación, Ky y Dizzy se convierten en pareja. Esta relación se mantiene en secreto, al igual que el posterior embarazo de Dizzy. Como si la incertidumbre alrededor del embarazo y la naturaleza de su hijo no fuera suficientemente estresante, el Cónclave contacta a Ky y le ofrece volverse su marioneta. Cordialmente, Ky solicita el aplazamiento de la decisión. El Cónclave accede, pero amenaza a Ky con el conocimiento de su esposa y futuro hijo.

Al ver a su esposo tan afligido, Dizzy solicita la ayuda de Sol. En medio de una pelea contra Ky, Sol conoce al hijo de su rival: Sin. Para garantizar su bienestar, por lo menos hasta que pueda crear un mundo seguro para su esposa e hijo, Ky solicita a Sol que cuide a su hijo.

Asuka R. Kreuz, también conocido como Ese Hombre

En 2586, cuarenta Gear durmientes comienzan a desaparecer sin explicación. Como si no fuera suficiente, Valentine —una entidad creada por la Voluntad Universal a partir de Aria Hale— escapa del Backyard —un mundo paralelo por medio del cual se puede influir en la probabilidad del mundo real— por culpa de Axl Low. Una vez en el mundo real, comienza a absorber células Gear para acceder al Cubo: una estructura creada por Ese Hombre en el Backyard. Con la ayuda de Izuna y Dr. Paradigm —habitante del Backyard y líder de los Gear independientes, respectivamente—, Sol y Sin hacen frente a Valentine y ayudan a Ky. Con el fin de evitar que Dizzy desapareciera, este último utilizó la espada Thunderseal —uno de los Tesoros Sagrados— para sellarla.

Aunque Valentine logra absorber suficientes células Gear para acceder al Cubo, Sol y compañía acceden al Backyard con la ayuda de Ese Hombre y rompen el Cubo. Tras acabar con Valentine, Sol logra volver al mundo real con ayuda de Ese Hombre. Antes de desaparecer, Asuka advierte que un “apocalipsis” está en camino.

Guilty Gear Vastedge XT, SIGN y Revelator (2187 D.C.)

Ariels, Sanctus Maximus y ex-Apóstol

Tras el incidente Baptisma 13, Ky ofrece a Paradygm un lugar en Illyria. Más impactante aún, propone la coexistencia con Gear a las Naciones Unidas. No solo es negado, sino que Naciones Unidas y cabezas de estado empiezan a desconfiar de él. Paralelamente, el Cónclave desarrolla el Proyecto Cyprus. Este incluye la creación de armas de fuego mágicas y las Unidades Opus, diseñadas para proteger a la población. Estas comienzan a ser repartidas por todo el mundo por orden de Ariels, la recién nombrada líder del Sanctus Maximus Populi.

Para estar a la altura de futuras amenazas, Sol y Sin comienzan a buscar los Tesoros Sagrados para mejorar la espada Fire Seal. Primero, gracias a un contacto del Dr. Paradigm, Sol contacta a un herrero que encierra la espada en un amplificador mágico para convertirla en el Junkyard Dog MK II. Tras invadir Harden Fort y hacer frente a Baldus, uno de los Apóstoles, Sol se hace con el Flashing Fang y lo integra a su arma para crear el Junkyard Dog MK III.

En medio de la búsqueda de los Tesoros Sagrados, una nueva amenaza se hace presente. Sobre las ruinas de Japón, Ramlethal Valentine declara la guerra a la humanidad. Sol, Ky y Sin van a hacerle frente, pero no tardan en descubrir que se trata de una trampa. Ramlethal tan solo era un distracción. Mientras ellos luchaban contra ella, La Cuna aparece sobre la ciudad de Babilonia y atomiza a todos sus habitantes. En un intento desesperado de acabar con Sol, Ramlethal intenta autodestruirse. Sin embargo, Elphet Valentine lo impide desactivando las habilidades de su hermana. Acto seguido, Ramlethal es capturada para ser interrogada.

Eventualmente, Ramlethal revela a Sol y compañía que el cuerpo de Justice está contenido dentro de La Cuna —un espacio del Backyard trasladado al mundo real— y el Cónclave busca emplear el Fuego de San Elmo —un rayo que cae cada 13 años, el cual fue vital para la supervivencia de la humanidad durante las Cruzadas— para revivirla. Con la ayuda de Ese Hombre, Sol logra destruir la Cuna y expulsar al Apóstol Chronus del cuerpo de Justice.

A pesar de que el día parece salvado, Elphet y los restos de Justice son teletransportados a una locación desconocida por la entidad a la que tanto Ramlethal como Elphet se referían como “Madre”. Ariels se revela como la creadora de las Valentine desde el incidente Baptisma 13.

Jack-O’ Valentine

Con la ayuda de Ese Hombre y Jack-O’ Valentine, que contiene el alma de Aria, Sol y compañía hallan a Elphet y Ariels. Jack-O también revela que Ariels está siendo controlada por la Voluntad Universal: la misma entidad que intentó materializarse en el mundo en 1999 y 2074.

Al final, mientras Sol y compañía luchan contra Ariels, Jack-O Valentine rescata a Elphet para combinarse con el cadáver de Justice y traer de vuelta a Aria Hale. Al final, Ariels es derrotada y el plan para revivir a Aria tiene éxito gracias a la oportuna intervención de Axl Low y la ayuda de la verdadera Ariels.

Tras la derrota de Ariels, en la que Dizzy jugó un papel importante en la protección de los habitantes de Illyria, el mundo parece más abierto a la idea de la convivencia entre humanos y Gear. No menos importante, Ky invita a Elphet y Ramlethal a unirse a la familia real. Por primera vez, Ky lucha seriamente contra Sol y lo derrota fácilmente. ¿El objetivo? Entrenar para saber cómo hacer frente a Ese Hombre cuando llegue su eventual batalla. Irónicamente, Asuka se entrega al gobierno de Estados Unidos poco después del combate.

Pueden ver las escenas cinematográficas de Guilty Gear Xrd -SIGN- y -Revelator- siguiendo los respectivos enlaces.

¿Qué depara el futuro a la humanidad? ¿Conseguirá Sol su venganza contra Ese Hombre? ¡Habrá que jugar Guilty Gear -STRIVE- para averiguarlo!