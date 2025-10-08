Guilty Gear Strive: notas del parche o actualización de octubre 2025

Arc System Works ha compartido las notas del parche o actualización que eleva a Guilty Gear Strive a la versión 1.50. Este nuevo parche estará disponible a partir del 9 de octubre para todos los poseedores del juego. En esta ocasión, las notas del parche revelan una actualización centrada en correcciones de errores, ajustes visuales y uno que otro contenido cosmético a Guilty Gear Strive sin altear el meta competitivo del juego.

La novedad más destacada es la incorporación de nuevos esquemas de color para once personajes del juego:

Colores Estilo Denim: Sol Badguy, Ky Kiske, Axl Low, Sin Kiske y Unika (el otro nombre de Bedman) recibirán colores con tonos amarillo, negro e índigo (similar al denim o tela de jean).

Colores Vivos: Happy Chaos, Bridget, Ramlethal Valentine, Elphelt Valentine, A.B.A. y May serán tintadas con combinaciones de verde azulado (teal), azul oscuro y rosa.

Cambios de jugabilidad específicos en el parche o actualización de octubre de Guilty Gear Strive

Aunque el parche no pretende revolucionar el tier list del juego, sí incluye una corrección notable en el comportamiento de Venom y algunos ajustes menores a varios personajes.

Venom: Se ha corregido un problema donde las bolas de billar de Venom a veces no colisionaban entre sí bajo condiciones específicas. El parche aclara la mecánica intencional de estas bolas: Cuando una bola es desviada por otra, entra en un período de “intervalo” donde no puede colisionar con otras bolas inmediatamente. Sin embargo, las bolas golpeadas directamente por Venom no deben tener este intervalo y deben poder colisionar con otras inmediatamente. La corrección asegura que las bolas golpeadas por Venom ahora se comporten según lo previsto, colisionando inmediatamente con otras, a diferencia de las que son desviadas.

Ajustes Menores: Se han implementado pequeños tweaks a Sol Badguy, Ky Kiske, Axl Low, Happy Chaos y Lucy. Estos ajustes son tan sutiles que no se espera que alteren la posición de estos personajes dentro de los tier lists de la comunidad.

Cambios generales

Se agregaron las siguientes partes de avatar: 8 nuevas “Skin Colors” (Colores 16-23) para el avatar. Estos elementos se desbloquearán automáticamente con la actualización y no aparecerán en la función «FISHING» (Pesca) dentro del juego.

Se añadió el portugués brasileño a los idiomas disponibles. Nota: Para las versiones de PlayStation, esta actualización aplica solo a Guilty Gear Strive distribuido en Europa, Norteamérica y Sudamérica, y no está disponible para las versiones asiáticas del juego.

a los idiomas disponibles. Se añadió contenido relacionado con Lucy. Estos elementos se desbloquearán automáticamente y no aparecerán en la función “FISHING”.

Se ajustó la cámara para enfocar el rostro del personaje al cambiar las configuraciones de «Masks/Glasses, etc.» (Máscaras/Gafas, etc.).

Modo Red (Network Mode) Al seleccionar “Search for Another Opponent” (Buscar Otro Oponente) en el Ranked Match (Partida Clasificatoria), los jugadores no serán emparejados con su oponente anterior por un cierto período de tiempo. Se bajó el umbral de Rollback frames para que aparezca el botón “Vote to Cancel Match” (Votar para Cancelar Partida).

Corrección de Problemas (Issue Fixes) Se ajustó un problema por el cual la pantalla podía congelarse temporalmente al cerrar el menú de pausa después de cambiar la configuración en el Modo Entrenamiento (Training Mode). Se corrigió un problema que causaba que múltiples Delilah aparecieran en el Modo Arcade (Arcade Mode) de Bedman?. Se corrigió la redacción de ciertas descripciones de Trofeos/Logros. Las condiciones de desbloqueo permanecen sin cambios. Se corrigieron errores tipográficos y de visualización de texto en varios idiomas. Se corrigieron problemas menores de presentación visual.

Relacionado con la Batalla (Battle Related) Se actualizó la Versión de Batalla de Ver. 4.08 a Ver. 4.09 . Esta actualización incluye solo ajustes menores para mejorar la visibilidad y varias correcciones de errores.

Universal Se cambiaron los efectos visuales al defenderse de varios Wild Assaults. Bloquear un Wild Assault ahora mostrará el mismo efecto de guardia que los ataques normales.



Ajustes y cambios específicos a personajes del juego

Sol Badguy Se corrigió un problema por el cual realizar ciertas entradas después de aterrizar un lanzamiento terrestre (ground throw) podría causar que la cinemática subsiguiente se mostrara incorrectamente.



Ky Kiske Se ajustó el tono de color de ciertos efectos visuales para Foudre Arc .



Axl Low Se ajustó el tono de color de ciertos efectos visuales para el Far Standing S.



Happy Chaos Se corrigió un problema por el cual podían aparecer múltiples retículas si la vida del oponente llegaba a cero mientras Happy Chaos estaba en At the Ready (En Posición) y luego realizaba Roll (Giro).



Lucy Se corrigió un problema por el cual, en ciertas etapas, realizar Live Wire (Cable Eléctrico) sobre un oponente en el estado Short Nerve Circuit (Cortocircuito Nervioso) y causar un Wall Break (Rotura de Pared) podía resultar en una apariencia visual no intencionada durante la secuencia del Wall Break. Como resultado de esta corrección, la posición del oponente al ser golpeado por Live Wire durante Short Nerve Circuit puede diferir ligeramente de antes.



Fuente: Arc System Works