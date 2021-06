Hace dos años, Arc System Works anunció oficialmente Guilty Gear -STRIVE-. Desde ese entonces, nosotros hemos podido ver la evolución que ha tenido el nuevo juego de pelea de Daisuke Ishiwatari. Esto gracias a los periodos de prueba cerrados, de los cuales publicamos nuestras primeras impresiones, y abiertos que hubo durante el 2020 y comienzos del 2021. Cada uno de estos periodos de prueba tenían una encuesta, la cual sirvió como retroalimentación para el desarrollo de la versión final de Guilty Gear -STRIVE- que llegará al mercado el 8 de junio del 2021. ¿Guilty Gear -STRIVE-, logrará estar a la altura de las expectativas de los fanáticos de la franquicia insignia de juegos de pelea de Arc System works?

El ‘opening’ de Guilty Gear -STRIVE- se llama «Smell of the Game» y está compuesta por Daisuke Ishiwatari.

Guilty Gear -STRIVE- representa todo un cambio para la franquicia de Arc System Works, ya que hasta la forma en la que se presenta la historia ha sufrido un cambio. Ahora, la historia en Guilty Gear -STRIVE- es presentada como si fuera un ‘anime’ y no una novela gráfica como era en Xrd. Así que antes de adentrarse en este modo, les sugerimos estar al día con la compleja historia del universo creado por Daisuke Ishiwatari. Es por esta razón, que les recomendamos leer nuestra guía cronológica para entender la historia de la franquicia Guilty Gear.

Para poder entender la historia de Guilty Gear -STRIVE-, el juego cuenta con un amplio y detallado glosario.

Guilty Gear -STRIVE- es un gran punto de entrada para nuevos jugadores









En el modo «arcade» nuestro desempeño podrá desbloquear diferentes rutas.

Antes de centrarnos en el sistema de combate del juego, el cual es el mayor cambio que tiene Guilty Gear -STRIVE-, repasemos los modos que tiene el título. En este nuevo Guilty Gear, los jugadores podrán encontrar los clásicos modo de un jugador como el «arcade» y «supervivencia». En este modo los jugadores deberán jugar peleas de un ‘round’ y solo se podrá recuperar energía acabando las peleas lo más rápido posible.

Como en otros títulos de la franquicia, cada 10 peleas tendremos un enfrentamiento especial contra una versión alterna de unos de los 15 personajes jugables de Guilty Gear -STRIVE-.

Todas estas acciones, además de los enfrentamientos en línea, nos brindan dinero del juego. Este lo podremos gastar en el modo pesca, que sirve para nutrir la galería de contenido. Es así que cada pescado que atrapemos podrá ser una pieza de arte, uno de los vídeos de presentación de personaje o una de las canciones de alguno de los juegos de la franquicia Guilty Gear. Por último, está el ‘dojo’. Este espacio lo componen el clásico modo entrenamiento, similar al visto en la anterior entrega, el tutorial del juego y 121 misiones.

Las 121 misiones están agrupadas en cinco grupos de menor a mayor complejidad. El orden de estas misiones y la forma en que son presentadas, le ayudan a mejorar de una forma orgánica el conocimiento y las habilidades del jugador. Cabe resaltar, que Guilty Gear -STRIVE- es el primer juego de la franquicia totalmente localizado al español.

Además de técnicas avanzadas, como el «Kara throw», las misiones también ayudan a entender como pueden ser castigados los movimientos de cada personaje del juego.

¿Qué es un «Kara throw»?

En el caso de Potemkin, el movimiento «➜ K» puede ser cancelado al inicio con el «Potenkim Buster» para aumentar el alcance del movimiento. Así que un «Kara cancel» es cancelar un movimiento en sus primeros frames con otro con beneficios ofensivos. Así que esto aplicado en un agarre aumenta el rango del movimiento y se conoce como un «Kara throw».

Guilty Gear -STRIVE- es un juego que rapido con muchas herramientas ofensivas y defensivas

Las peleas en Guilty Gear -STRIVE- podrán ser ambientadas con la música de toda la franquicia que desbloqueemos en la «Galería».

Como es normal, los últimos estrenos del género de juegos de pelea buscan llegar a audiencias más amplias. Es así que Guilty Gear -STRIVE- es en términos generales más sencillo de dominar que las anteriores entregas. Sin embargo, lo anterior no significa que el nuevo sistema de combate que ha creado Arc System Works para GGST no tenga cierto grado de profundidad. Esta radica en la cantidad de herramientas que tenemos para usar en una frenética pelea de 99 segundos, donde todos los personajes infligen cantidades absurdas de daño. Así que el ritmo de las luchas no se siente lento, ya que en todo momento tendremos que pensar en que hacer para contrarrestar, neutralizar o castigar al enemigo. Siempre existe una forma de salir de una presión, como evitar el daño al cubrirse e incluso si se usan las herramientas y movimientos correctos Chipp puede vencer a Potemkin.

¿Cuántos «Roman Cancel» hay en Guilty Gear -STRIVE-?

Rojo : este «Roman Cancel» permite extender un combo.

: este «Roman Cancel» permite extender un combo. Amarillo : interrumpe el ataque del oponente.

: interrumpe el ataque del oponente. Azul : ralentiza la reacción del rival.

: ralentiza la reacción del rival. Morado: cancela un movimiento evitando que nuestro personaje sea castigado

Un sistema de combate rápido y equilibrado

Las bases del sistema de combate las conocemos desde hace unos meses, ya que Arc System Works ha compartido un tutorial detallado sobre este tema. Además, la desarrolladora japonesa ha lanzado videos dedicados a cada uno de los luchadores. Guilty Gear -STRIVE- tiene un grupo inicial de personajes jugables pequeño. Este consta de 15 luchadores, los cuales son Millia Rage, Zato-1, Ramlethal Valentine, Leo Whitefang, Nagoriyuki, Giovanna, Axl Low, May, Sol Badguy, Ky Kiske, Faust, Potemkin, Chipp Zanuff, Anji Mito y I-No.

En el caso de May, el daño se puede optimizar. Esto debido a que rematando el «Dust Combo», lo cual se ejecuta al oprimir dos veces el botón de ataque durante un «Dust Combo», consigue un daño similar al mismo combo terminado con un movimiento «Frenesí». Esto nos ahorra un 50% de barra de tensión y brinda mejores opciones defensivas y ofensivas.

Una vez interiorizados los aspectos básicos del título, los jugadores pueden simular situaciones en el modo entrenamiento o probar sus técnicas y estrategias en el modo en línea. Los cambios finales de este último junto a los ajustes de balance para los personajes en la versión 1.02 están disponibles desde el lanzamiento y agregan la posibilidad de crear salas con un número limitado de ocho personas.

En pocas palabras podemos decir que la experiencia de juego en línea es muy buena, ya que en el poco tiempo que hemos podido jugar con oponentes de Estados Unidos hemos tenido un retraso de tres a cuatro frames de retraso con un desempeño superior que el visto en otros títulos con ‘rollback’ como SFV.

El modo repetición permite pausar, eliminar el ‘hud’ del juego y ver los movimientos de nosotros y el oponente.

Ahora solo resta esperar como responde la comunidad al nuevo juego de Arc System Works, ya que Guilty Gear -STRIVE- parece ser el primer juego que logrará crear un espacio en línea ideal para todos los fanáticos a los juegos de pelea.

Guilty Gear -STRIVE- 9.2/10 Nota Lo que nos gustó - Toda la música de la franquicia disponible como fondo de las peleas.

- Localización total al español.

- El 'rollback' de Guilty Gear -STRIVE- está bien implementado. Lo que no nos gustó - El diseño del 'HUD'.

- No hay movimientos "Instant Kill".

- A pesar de los cambios, el 'lobby' del modo en línea sigue sin gustar. En resumen Guilty Gear -STRIVE- no merece ser juzgado bajo la misma óptica que sus antecesores. Esto debido a que cada uno de estos fue lanzado al mercado en un momento diferente de la historia del género de juegos de pelea. Por esta razón es importante GGST, ya que está hecho pensando en una nueva generación respetando en todo momento los fundamentos que lo han hecho grande. Adicionalmente, el juego cuenta con toda la música de la franquicia, una gran banda sonora, un modo historia que parece una serie de 'anime' y una de las mejores implementaciones del 'rollback'. Esto último y lo rápidas y dinámicas que son las peleas en Guilty Gear -STRIVE-, nos anima a creer que el juego de Arc System Works tendrá un buen recibimiento por parte de los nuevos y viejos fanáticos de los juegos de pelea.

