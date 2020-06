Guinness restaura los récords de Billy Mitchell en Donkey Kong y Pac-Man

La organización de los Récords Mundiales Guinness ha reinstaurado cinco récords alcanzados por el famoso jugador Billy Mitchell, luego de haber sido descalificado por el presunto uso de un emulador para lograrlos.

En una declaración oficial, la organización ha decidido de forma unánime revertir el fallo anterior del pasado abril de 2018 refiriéndose a los puntajes de videojuegos alcanzados por Billy Mitchell en los años entre 1982 y 2010. El editor en jefe de Guinness, Craig Glenday, explica que ha surgido nueva evidencia en forma de testigos oculares, análisis por expertos y verificación de hardware.

La conclusión fue que la evidencia presentada no soporta la decisión realizada en el 2018 en la que se aseguraba que Mitchell estaba usando emuladores para romper sus récords. De tal forma, sus logros han sido restaurados en el registro de Guinness.

Los cinco récords son:

Puntaje más alto en Donkey Kong – 874,300 puntos – noviembre 7, 1982

Primer puntaje perfecto en Pac-Man – 3,333,360 puntos – julio 3, 1999

Puntaje más alto en Donkey Kong – 1,047,200 puntos – junio 4, 2005

Puntaje más alto en Donkey Kong – 1,050,200 puntos – julio 14, 2007

Puntaje más alto en Donkey Kong – 1,062,800 puntos – julio 31, 2010

Mitchell, quien es famoso por el documental The King of Kong, tiene pendiente una disputa legal con el portal administrador de récords de videojuegos, Twin Galaxies, por haber impuesto la descalificación de sus récords, presuntamente al no usar el hardware requerido para la solicitud. Esta noticia la reportamos previamente en nuestra página.

Vía: IGN