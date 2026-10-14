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Gundam Games: fecha, hora y cómo ver la transmisión especial con anuncios de juegos por el 40 aniversario de la obra de Tomino

Toda la información sobre el presente y el futuro de la franquicia Gundam en la industria de los videojuegos.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

La franquicia de Mobile Suit Gundam, creada originalmente por Yoshiyuki Tomino, cuenta con una extensa trayectoria tanto en la animación como en la industria de los videojuegos, en la cual ha mantenido una presencia constante desde hace cuatro décadas. Para conmemorar este hito, Bandai Namco anunció la realización del evento virtual “Gundam Games 40th Anniversary Live Stream”, donde presentará las últimas novedades y proyectos de sus distintas entregas.

¿Cuándo, cómo y a qué horas ver la transmisión Gundam Games 40th Anniversary?

La transmisión en vivo se llevará a cabo el próximo 28 de octubre a las 6:00 A.M hora de Colombia, 5:00 A.M. Los fanáticos de todo el mundo podrán seguir el evento de manera gratuita a través de YouTube. Para garantizar la accesibilidad de la audiencia internacional, la compañía confirmó que la emisión contará con opciones de idioma en inglés, japonés, coreano, chino simplificado y chino tradicional.

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¿Qué podemos esperar del Gundam Games 40th Anniversary?

Gundam Games: fecha, hora y cómo ver la transmisión especial con anuncios de juegos por el 40 aniversario de la obra de Tomino

La transmisión especial con anuncios sobre las próximas novedades de l os videojuegos de la franquicia Gundam estará estructurada en tres segmentos principales. Todos estos con contenidos dedicados a diferentes plataformas:

  • Consolas y PC (duración aproximada de 60 minutos): esta parte ocupará la mayor parte de la transmisión. Aquí tendremos anuncios sobre la serie Mobile Suit Gundam: Battle Operation y sobre el título Gundam Rogue Orbit. Asimismo, los fanáticos deben tener las expectativas altas ante la posible aparición formal de Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3. Este entrega no ha sido anunciada, pero sufrió una filtración a inicios de este mes.
  • Juegos móviles (duración aproximada de 15 minutos): aquí, la transmisión se enfocará en las campañas conmemorativas por el 40 aniversario dentro de sus títulos para dispositivos móviles, incluyendo novedades sobre SD Gundam G Generation ETERNAL.
  • Información adicional (duración aproximada de 15 minutos): Destinado a anuncios variados y diversos detalles complementarios del evento.
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Vía: Gematsu
Fuente: canal oficial en YouTube de la franquicia Gundam

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