Gundam Rogue Orbit: nuevo tráiler muestra a detalle la jugabilidad y manejo de los Mobile Suit

Bandai Namco Studios publicó un tráiler de jugabilidad de más de tres minutos sobre Gundam Rogue Orbit, su próximo juego de acción ambientado en un universo inédito de Mobile Suit Gundam. Su lanzamiento está programado para el 5 de marzo de 2027 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. Además, el juego estará acompañado por el anime precuela Gundam RG XARX-ZERO, ambientado en la línea temporal Apocalypse de Gundam Rogue Orbit.

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¿Qué sabemos de la jugabilidad de Gundam Rogue Orbit?

La historia de Gundam: Rogue Orbit sigue al piloto RE-X, quien toma el mando del Gundam Helix para sumergirse en enfrentamientos cuerpo a cuerpo de ritmo rápido. Junto a una tripulación de soldados compuesta por personajes como Sofía, April, Big Paul y Elaine, los jugadores deberán luchar por sobrevivir ante una poderosa amenaza desconocida y diversas hordas de enemigos. El más reciente adelanto permite apreciar cómo se desarrolla una misión típica. El flujo de trabajo comienza en el puente de mando de la nave Stellarvane, donde la tripulante Nazuna asigna una tarea cerca de Marte. El objetivo consiste en desplegarse en el Gundam Helix para derrotar a los vehículos terrestres hostiles y garantizar un aterrizaje seguro. Cada enfrentamiento exige destreza, dominio y decisiones rápidas en la zona de combate.

A la par de la acción, en Gundam: Rogue Orbit se integra un menú de configuraciones (MS Settings) que amplía las opciones de personalización. Los jugadores pueden seleccionar el armamento, dos unidades AP, la unidad de propulsión (Thruster Unit), un módulo y la estructura exterior del mecha, la cual incluye cabeza, torso, brazos y piernas. La construcción del traje está sujeta a las limitaciones del generador, afectando de forma directa las estadísticas generales del mecha. Por otro lado, la compañía confirmó que el juego contará con tres ediciones: Launch Edition, Deluxe Edition y Collector’s Edition. Esta última incluirá una caja metálica, cartas promocionales del Gundam Card Game y una figura maqueta exclusiva HG 1/144 ARK-10 Gundam Helix (Earth Blue ver.).

Para conocer más sobre la jugabilidad de Gundam: Rogue Orbit, les recomendamos leer nuestras primeras impresiones en el siguiente enlace.

Fuente: Bandai Namco