Gundam: Rogue Orbit, nuevo tráiler revela la fecha de lanzamiento y las ediciones el juego

Bandai Namco Entertainment presentó —durante el State of Play de septiembre de 2026— oficialmente el nuevo avance de Gundam: Rogue Orbit. Este título introduce una línea temporal inédita en la franquicia de Sunrise donde la humanidad libra una batalla por su supervivencia en varias regiones del sistema solar.

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¿Cuál es la fecha de lanzamiento e historia de Gundam: Rogue Orbit?

La fecha de lanzamiento de Gundam: Rogue Orbit está programada para el 5 de marzo de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Steam. Las reservas ya se encuentran abiertas. En cuanto a la historia, en Gundam: Rogue Orbit seguiremos a RE-X, piloto estrella que controla el Gundam Helix (ARK-10) acompañado por Vii, una unidad Haro de asistencia inteligente. La historia del juego gira en torno a la lucha contra «el Apocalipsis», una amenaza desconocida representada en el avance por hordas de enemigos, jefes y un misterioso Mobile Suit negro de ojos rojos.

A lo largo de la aventura aparecerán diversos aliados y facciones: Sofia, una joven que vigila a RE-X; April, capitana de la nave Stellarvane; Big Paul, líder de piratas de la arena que asaltan a los ricos para repartir recursos; y Elaine, comandante caballero que combate en el frente. En cuanto a la jugabilidad, esta ofrecerá un sistema de combate rápido en tierra y aire. Los usuarios podrán personalizar su mobile suit ajustando armas, estructuras, propulsores, Unidades Apocalipsis (AP-U) y esquemas de color.

¿Cuáles son las diferentes ediciones que tendrá Gundam: Rogue Orbit?

Estas son las diferentes versiones de Gundam: Rogue Orbit que estarán disponibles para el público:

Estándar: Incluye el juego base, con el desbloqueo anticipado de la personalización de color Earth Blue como incentivo de reserva.

Incluye el juego base, con el desbloqueo anticipado de la personalización de color Earth Blue como incentivo de reserva. Lanzamiento: Suma al juego base una carátula reversible, un póster de 11×17” y una carta promocional del juego de cartas de Gundam.

Suma al juego base una carátula reversible, un póster de 11×17” y una carta promocional del juego de cartas de Gundam. Deluxe: Incorpora el paquete de skins de modificación premium, el conjunto de 14 colores, banda sonora e ilustraciones digitales, junto a un potenciador de recompensas de misión.

Incorpora el paquete de skins de modificación premium, el conjunto de 14 colores, banda sonora e ilustraciones digitales, junto a un potenciador de recompensas de misión. Coleccionista: Reúne el contenido digital y físico de las versiones anteriores en una caja metálica, añadiendo un conjunto de cinco cartas promocionales y un kit de montaje exclusivo HG 1/144 ARK-10 Gundam Helix (Earth Blue ver.).

Fuente: Bandai Namco