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Gungrave G.O.R.E: Blood Heat, así se ve el «rework» del juego en Unreal Engine 5

IGGYMOB ha revelado cómo se ve Blood Heat, la versión mejorada de Gungrave G.O.R.E que llegará antes de finalizar el 2026.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Studio IGGYMOB ha presentado —durante TGS 2026— un nuevo tráiler de Gungrave G.O.R.E: Blood Heat, la versión reconstruida por completo del juego Gungrave G.O.R.E del 2022. Esta franquicia de juegos de disparos y acción de estilo —según sus desarrolladores— hard-boiled se ha mantenido vigente desde principios de la década del 2000. Además, desde sus primeros lanzamientos, los juegos de Gungrave destacan por el diseño de personajes de Yasuhiro Nightow de Trigun. El lanzamiento de Gungrave G.O.R.E: Blood Heat está programado para un momento aún sin definir del 2026 y estará disponible en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series, así como en PC a través de las tiendas digitales de Steam y en la Microsoft Store.

¿Cómo es la jugabilidad de Gungrave G.O.R.E: Blood Heat?

La jugabilidad de esta entrega evoluciona gracias al motor Unreal Engine 5, lo cual se ve en las mejoras visuales en personajes, efectos y escenarios, además de en las escenas cinematográficas que también han sido mejoradas. El sistema de combate ha sido modernizado e incluye nuevas mecánicas de parry, contraataques, disparos y ataques de corto alcance para Brandon Heat. Entre las novedades principales, los jugadores encontrarán que los controles cambiaron. Ahora, de un sistema de ocho direcciones a uno de 360 grados, lo cual permite un movimiento más natural. Además, este «rework» cuenta con animaciones mejoradas más velocidad y un mejor ritmo con respecto a su lanzamiento original.

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Ahora solo queda conocer cuál será la fecha de lanzamiento de Gungrave G.O.R.E: Blood Heat.

Finalmente, el estudio IGGYMOB ha resaltado que el juego añade interacciones con los niveles y objetos, inteligencia artificial mejorada y una mayor variedad de habilidades en los enemigos. Finalmente, la entrega introduce personajes inéditos, variantes de combate y un nuevo diseño de Beyond the Grave a cargo de Yasuhiro Nightow.

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Fuente: PlayStation Japan



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