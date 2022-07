Gwent: Rogue Mage, la expansión para un jugador del juego de cartas de The Witcher, ya está disponible

Todavía falta mucho para la llegada del nuevo juego de The Witcher y la tercera temporada de la serie de Netflix todavía está en producción, pero no tendremos que esperar por ninguno de los dos para volver el universo de Geralt de Rivia. Gwent: Rogue Mage, la expansión para un solo jugador del juego de cartas de The Witcher, ya se encuentra disponible.

Aunque esta es considerada una expansión para Gwent, se puede adquirir por separado de ese conocido título. De hecho se trata de un juego de pago a pesar de que su ‘juego madre’ es gratuito.

Rogue Mage se desarrolla cientos de años antes del nacimiento de Geralt y nos pone en control del mago Alzur en sus intentos de crear al primer Witcher. El juego tendrá elementos de ‘roguelike’, por los que nos moveremos por un mapa generado al azar que cambiará cada partida. Además de jugar cartas, debemos tomar decisiones para avanzar en la trama. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta historia no pretende encajar con el resto de la saga y no debe ser considerada canónica.

Los jugadores comienzan con una docena de cartas en su mazo y conseguiremos más mientras exploramos el mapa. Al ganar puntos de experiencia podremos aumentar la lista de cartas a las que tenemos acceso. Sus creadores calculan alrededor de 30 horas de juego.

Si están interesados en regresar al mundo de The Witcher para un juego de cartas para un solo jugador, pueden adquirir Gwent: Rogue Mage en Steam para PC por 19.900 pesos, en Play Store para Android por 37.900 pesos y en la App Store para dispositivos iOS por 49.900 pesos (precios para Colombia).

Fuente: IGN