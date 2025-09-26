Habbo Hotel regresa y esto es todo lo que sabemos de la versión Origins para Steam

El conocido universo social virtual, Habbo Hotel, el cual fue un fenómeno a inicios del siglo XXI, está de regreso. Este relanzamiento tiene previsto su llegada a Steam para este año. Para esto, el equipo de desarrollo ha iniciado una campaña para que los usuarios añadan el juego a su lista de deseos en Steam.

Para incentivar la participación, se están ofreciendo varias recompensas. Una de las iniciativas es un sorteo del objeto exclusivo Steam Powered Duck a través de la red social X —anteriormente conocida como Twitter—. Los participantes deben seguir los pasos indicados en las publicaciones oficiales, incluyendo la prueba de que han añadido Habbo Hotel: Origins a su lista de deseos en Steam.

¿Qué beneficios da agregar a Habbo Hotel: Origins a nuestra lista de deseados de Steam?

Además de los sorteos, el lanzamiento de Habbo Hotel: Origins ofrecerá beneficios directos a los jugadores. Quienes vinculen su cuenta de Origins a Steam o creen una nueva a través de la plataforma, podrán obtener una Steam Machine Plaque y una InfoStand Nameplate. Para calificar a estas recompensas, los jugadores deben alcanzar el nivel 15 en las actividades de Fishing o Gardening. El lanzamiento del regreso de Habbo Hotel también coincidirá con el evento temporal The Harvest Fair, que permitirá a los miembros de Habbo Club obtener regalos exclusivos y objetos raros, como Thrones, mediante el intercambio con personajes específicos del juego.

En cuanto a los aspectos técnicos, se ha confirmado que se requiere una cuenta de Steam para jugar la versión de la plataforma, aunque se puede vincular una cuenta de Origins existente. Las compras dentro del juego, incluyendo la membresía de Habbo Club y los créditos, se procesarán a través de la billetera de Steam. Por último, aunque el juego será compatible con Steam Deck, se ha señalado que podría presentar problemas de compatibilidad debido a su interfaz basada en el teclado. Al momento del lanzamiento, el juego no contará con logros ni cromos de Steam.

Fuente: página oficial de Habbo Hotel: Origins








