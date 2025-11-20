Videojuegos

Habilidades y jugabilidad de Vendetta, el nuevo personaje de Overwatch 2

Zarpazos de loba.

Aunque no estará completamente disponible hasta que llegue la temporada 20 el martes 9 de diciembre, podremos probar gratis a Vendetta, el nuevo personaje de Overwatch 2, entre el miércoles 26 de noviembre y el lunes 1 de diciembre de 2025 así que es buena idea ir conociendo cuáles son sus habilidades y cómo se juega con ella.

Vendetta será un personaje de daño (dps) cuerpo a cuerpo que exige correr grandes riesgos para cosechar grandes recompensas. Tendremos que aprovechar su velocidad, técnicas de movimiento y habilidades defensivas para acercarnos a los rivales y hacerles mucho daño. Pueden hacerse una mejor idea de cómo es jugar con ella en el siguiente video, el cual tiene el doblaje oficial al español de Latinoamérica.

Ahora vamos a conocer cuáles son las habilidades que tendrá Vendetta en Overwatch 2 cuando esté finalmente disponible. Una se sus principales cualidades es su Pose defensiva, que permite reducir el daño frontal y rechazar ataques cuerpo a cuerpo mientras le dure la energía.

Los nombres de las habilidades que usamos a continuación no son los oficiales en español. Los actualizaremos cuando los conozcamos.

Habilidades y ventajas de Vendetta

Su habilidad pasiva es Embate. A medida que golpea enemigos, aumenta su velocidad de movimiento y ataque.

  • Corte ascendente: Arroja la espada al frente y vuela hacia ella.
  • Carrera de torbellino: Corre hacia adelante con un tajo circular.
  • Filo proyectado: Mientras está en pose defensiva, puede gastar energía para lanzar un proyectil
  • Definitiva – Hoja cortante: Causa gran daño a los enemigos frente a ella.

En cuando a Ventajas (‘perks’), Vendetta cuenta con las siguientes:

  • Golpe drenante (menor): ataque alto que recupera el 30% de daño como salud
  • Incansable (menor): La pasiva se puede acumular hasta 3 veces, aumentando el ataque en 6% y la velocidad en 4% por acumulación
  • Venganza rápida (mayor): el jugador que te elimine se convierte en un objetivo. Si lo elimina obtiene 12% de salud extra y reinicia el enfriamiento de todas las habilidades.
  • Tormenta rugiente (mayor): Carrera de torbellino golpea tres veces más para hacer 40 de daño en un área más ámplia.

Recuerden que Vendetta se podrá probar a partir del 26 de noviembre.

