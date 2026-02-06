Estas son las habilidades y ventajas de Anran, Domina, Emre, Mizuki y Jetpack Cat en Overwatch

Las noticias que recibimos sobre la reinvención del juego y su regreso a su nombre original fueron muy bien recibidas, era algo que estaba necesitando mucho. Entre todas las novedades anunciadas, la que más nos sorprendió fue que con la nueva temporada llegarán cinco nuevos personajes a Overwatch —Anran, Domina, Emre, Mizuki y Jetpack Cat— y en preparación para recibirlos, es buena idea conocer de antemano cuáles serán las habilidades y ventajas de cada uno.

Anran

No tenemos que esperar que empiece la nueva temporada para probar el primero de los nuevos personajes de Overwatch, pues la prueba de este personaje DPS ya está activa.

HABILIDADES

Abanicos Zhuque (disparo principal) : abanicos que disparan proyectiles ardientes.

: abanicos que disparan proyectiles ardientes. Avivar las llamas (disparo secundario) : una explosión de aire caliente que aumenta el daño por quemadura.

: una explosión de aire caliente que aumenta el daño por quemadura. Carga infernal : te impulsa hacia delante y daña a los enemigos con los que impactas.

: te impulsa hacia delante y daña a los enemigos con los que impactas. Danza abrazadora : golpea a los enemigos cercanos mientras esquivas todo el daño.

: golpea a los enemigos cercanos mientras esquivas todo el daño. Ascenso bermellón (definitiva, con vida) : carga hacia delante, explota al impactar y prende fuego a los enemigos inmediatamente.

: carga hacia delante, explota al impactar y prende fuego a los enemigos inmediatamente. Renacimiento bermellón (definitiva, al morir) : cuando mueres, te revive con una explosión abrasadora.

: cuando mueres, te revive con una explosión abrasadora. Ignición (Pasiva) : golpea a los enemigos con ataques de fuego para quemarlos.

: golpea a los enemigos con ataques de fuego para quemarlos. Subrol – DPS flanqueador: Los suministros restauran más salud

VENTAJAS

Ardor (menor) : Los enemigos en llamas arden por 1.5 segundos más.

: Los enemigos en llamas arden por 1.5 segundos más. Escudo térmico (menor) : Obtienes 50 de sobreabundancia cuando usas tu habilidad máxima y cada vez que prendes fuego a un enemigo con ella.

: Obtienes 50 de sobreabundancia cuando usas tu habilidad máxima y cada vez que prendes fuego a un enemigo con ella. Mecha corta (mayor) : Impactar a un enemigo con carga infernal reduce su tiempo de utilización en 1.5 segundos

: Impactar a un enemigo con carga infernal reduce su tiempo de utilización en 1.5 segundos Llama voraz (mayor): Cura 50 de salud por cada enemigo alcanzado por Danza abrazadora

Domina

HABILIDADES

Magnum de fotones (disparo) : haz de alcance medio que culmina con un disparo de alto impacto.

: haz de alcance medio que culmina con un disparo de alto impacto. Matriz de barreras : barrera segmentada de luz sólida que se despliega frente a Domina. Cada segmento debe destruirse de forma individual, creando ángulos defensivos dinámicos.

: barrera segmentada de luz sólida que se despliega frente a Domina. Cada segmento debe destruirse de forma individual, creando ángulos defensivos dinámicos. Carga de cristal : proyecta un cristal explosivo y lo reactiva para detonarlo. El daño infligido restaura la salud del escudo.

: proyecta un cristal explosivo y lo reactiva para detonarlo. El daño infligido restaura la salud del escudo. Repulsores sónicos : empuja hacia atrás a los enemigos, aturdiéndolos si golpean una pared.

: empuja hacia atrás a los enemigos, aturdiéndolos si golpean una pared. Panóptico (definitiva) : dispara una barrera de luz sólida que aprisiona a los jugadores y detona al acabar.

: dispara una barrera de luz sólida que aprisiona a los jugadores y detona al acabar. Reconstrucción (pasiva) : infligir daño con habilidades restaura los escudos.

: infligir daño con habilidades restaura los escudos. Subrol Tanque Inquebrantable: Reduce la repulsiones y ralentizaciones recibidas.

VENTAJAS

Diseño Eficiente (menor) : Después de usar Matriz de barreras, restaura 50 de escudos y se activa la regeneración de salud pasiva

: Después de usar Matriz de barreras, restaura 50 de escudos y se activa la regeneración de salud pasiva Extensión de poder (menor) : Aumenta en un 20% el alcance de Magnum de fotones

: Aumenta en un 20% el alcance de Magnum de fotones Ráfaga ralentizadora (mayor): Los enemigos alcanzados con la explosión de Carga de cristal se ralentizan un 30% por dos segundos.

Los enemigos alcanzados con la explosión de Carga de cristal se ralentizan un 30% por dos segundos. Demostración de poder (mayor): Matriz de barreras se puede usar como un muro para aturdir a los enemigos con Repulsiones sónicos con un aumento de daño de 100%

Emre

HABILIDADES

Rifle de ráfaga sintético (disparo principal) : un arma que dispara ráfagas de tres.

: un arma que dispara ráfagas de tres. Apuntar (disparo secundario) : si se mantiene pulsado para hacer zoom, aumenta la precisión y el alcance de la caída.

: si se mantiene pulsado para hacer zoom, aumenta la precisión y el alcance de la caída. Blaster de drenaje : empuña temporalmente una pistola semiautomática con proyectiles explosivos que roban vida. Mientras está activa, el movimiento es más rápido y el salto más alto.

: empuña temporalmente una pistola semiautomática con proyectiles explosivos que roban vida. Mientras está activa, el movimiento es más rápido y el salto más alto. Cibergranada : lanza una granada que detona tras rebotar brevemente.

: lanza una granada que detona tras rebotar brevemente. Protocolo de control automático (definitiva) : se inicia una anulación, transformándote en un arma viva. Dispara explosiones rápidas o megadisparos cargados capaz de borrar equipos enteros.

: se inicia una anulación, transformándote en un arma viva. Dispara explosiones rápidas o megadisparos cargados capaz de borrar equipos enteros. Vitales vitales alterados (pasiva) : la regeneración pasiva de salud se activa antes y restaura inmediatamente 30 puntos de salud cuando se activa.

: la regeneración pasiva de salud se activa antes y restaura inmediatamente 30 puntos de salud cuando se activa. Subrol DPS Especialista: Eliminar a un enemigo aumenta brevemente la velocidad de recarga.

VENTAJAS

Seguridad opresiva (menor): Los disparos de luz del Protocolo de control ralentizan los enemigos en un 30% durante un segundos.

Los disparos de luz del Protocolo de control ralentizan los enemigos en un 30% durante un segundos. Mejora de agilidad (menor): La bonificación de velocidad de movimiento de drenaje aumenta un 20% bajo ciertas circunstancias.

La bonificación de velocidad de movimiento de drenaje aumenta un 20% bajo ciertas circunstancias. Disipador térmico (mayor): Los impactos directos del Bláster de drenaje restituyen calor y aumentan su duración 0.1 segundos.

Los impactos directos del Bláster de drenaje restituyen calor y aumentan su duración 0.1 segundos. Ciberadhesión (mayor): Cibergranada ahora se pega al entrar en contacto con un enemigo y le inflige más daño.

Mizuki

HABILIDADES

Guja espiritual (disparo principal) : lanza una hoja giratoria que puede rebotar en paredes, impacta en los enemigos y les inflige daño rápidamente.

: lanza una hoja giratoria que puede rebotar en paredes, impacta en los enemigos y les inflige daño rápidamente. Kasa sanador : lanza tu sombrero para curar a un aliado, rebotando en los aliados enemigos y sanándote cuando regresa.

: lanza tu sombrero para curar a un aliado, rebotando en los aliados enemigos y sanándote cuando regresa. Retorno a Katashiro : da un salto hacia delante, dejando detrás una muñeca de papel. Reactiva para volver y ganar velocidad de movimiento cuando esté activa.

: da un salto hacia delante, dejando detrás una muñeca de papel. Reactiva para volver y ganar velocidad de movimiento cuando esté activa. Vincular alma : lanza una cadena de agarre que obstaculiza el primer golpe enemigo.

: lanza una cadena de agarre que obstaculiza el primer golpe enemigo. Santuario Kekkai (definitiva) : crea un santuario que sana a los aliados y absorbe los proyectiles del enemigo fuera de la zona.

: crea un santuario que sana a los aliados y absorbe los proyectiles del enemigo fuera de la zona. Aura curativa (pasiva) : sana a los aliados cercanos. La sanación aumenta con los recursos generados por infligir daño y sanar.

: sana a los aliados cercanos. La sanación aumenta con los recursos generados por infligir daño y sanar. Subrol Apoyo sobreviviente: Usar una habilidad de movimiento activa la regeneración de salud pasiva.

VENTAJAS

Manantial (menor) : Aumenta 25% la generación de recurso de aura curativa.

: Aumenta 25% la generación de recurso de aura curativa. Alma revelada (menor): Golpear un enemigo con Vincular alma aumenta 30% el daño que le infliges durante 2 segundos.

Golpear un enemigo con Vincular alma aumenta 30% el daño que le infliges durante 2 segundos. Retorno resonante (mayor): Kasa sanador rebota una vez más. Cada rebote aumenta la sanación en 10.

Kasa sanador rebota una vez más. Cada rebote aumenta la sanación en 10. Paso rápido (mayor): Mientras Retorno a Katashiro está activo, la velocidad de movimientos de los aliados dentro del Aura curativa aumenta 25%.

Jetpack Cat

HABILIDADES

Prrroyectiles bióticos (disparo principal) : expansión de proyectiles a distancia media que sanan aliados o dañan enemigos.

: expansión de proyectiles a distancia media que sanan aliados o dañan enemigos. Línea vita : activa el modo transporte, lo que permite remolcar a un aliado. Aumenta la velocidad de movimiento y sana a tu aliado.

: activa el modo transporte, lo que permite remolcar a un aliado. Aumenta la velocidad de movimiento y sana a tu aliado. Miauniobra de vuelo : acelera en dirección del movimiento. La recuperación de combustible se ralentiza al llevar a otro jugador.

: acelera en dirección del movimiento. La recuperación de combustible se ralentiza al llevar a otro jugador. Ronroneo : sanación de zona pulsante que aumenta en frecuencia con el tiempo. Repele a los enemigos cercanos cuando se activa.

: sanación de zona pulsante que aumenta en frecuencia con el tiempo. Repele a los enemigos cercanos cuando se activa. Michirrapto (definitiva) lánzate hacia un punto del suelo, derribando a enemigos y atando al más cercano a ti.

lánzate hacia un punto del suelo, derribando a enemigos y atando al más cercano a ti. Mochila propulsora (pasiva) : vuelo permanente.

: vuelo permanente. Subrol Apoyo estratega: Puede acumular carga de habilidad máxima más allá del límite y conservarla después de usar la definitiva.

VENTAJAS

Sacar las garras (menor) : El ataque cuerpo a cuerpo rápido se potencia cada seis segundos. Potenciado, inflige 40 de daño a los enemigos y los ralentiza en un 30%

: El ataque cuerpo a cuerpo rápido se potencia cada seis segundos. Potenciado, inflige 40 de daño a los enemigos y los ralentiza en un 30% Transporte escudado (menor) : Obtienes hasta 75 de salud de escudo adicional mientras transportas un aliado.

: Obtienes hasta 75 de salud de escudo adicional mientras transportas un aliado. Cabezazo (mayor): Mianiobra de vuelo puede repeler un enemigo cuando impacta si llevamos la velocidad suficiente.

Mianiobra de vuelo puede repeler un enemigo cuando impacta si llevamos la velocidad suficiente. Territorial (mayor): Ronroneo ahora también daña los enemigos cercanos en una cantidad equivalente a 50% de la sanación. Se elimina la repulsión.

Ahora que conocen las Habilidades y Ventajas de todos los nuevos personajes de Overwatch, están listos para jugar con Anran ya mismo y con Domina, Emre, Mizuki y Jetpack Cat cuando lleguen con la temporada 1 el martes 10 de febrero de 2026.

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam y Battle.net.