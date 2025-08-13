Habilidades y ventajas de Wuyang, el nuevo personaje de Overwatch 2

Ya empezó la prueba de héroe de Wuyang y aunque tendremos que esperar unas semanas más para su lanzamiento oficial en la temporada 18 de Overwatch 2, ya podemos jugar temporalmente con él y conocer cómo funcionan las habilidades y ventajas de este nuevo personaje.

También pueden verlo en acción y escuchar su voz en español de Latinoamérica en el siguiente tráiler.

Básicas

Arma: Bastón de Xuanwu – Dispara un orbe de agua que hace daño a los rivales. Se puede mantener presionado para controlar la trayectoria de los disparos y potenciar su explosión.

Corriente restauradora – Pone una corriente de sanación pasiva sobre un aliado. Si se mantiene cerca, puede sanar manualmente a más velocidad consumiendo recursos.

Pasiva – Empieza a recuperar salud más rápido,

Habilidades de Wuyang

Ola guardiana – Envía una ola hacia adelante que aumenta la cantidad de sanación que reciben los aliados y repele a los enemigos.

Torrente impetuoso – Monta el agua para moverse más rápido y saltar más alto.

Marea detonante (Habilidad Máxima) – Se protege o protege a un aliado con agua que detona después de un corto periodo de tiempo. La explosión derriba a los rivales y sana al objetivo.

Ventajas

Menor (Nivel 2)

Desbordamiento – Obtiene 10 de munición y un 33% de recursos de sanación cuando se activa Torrente Impetuoso.

Equilibrio – Cuando infliges daño con orbes de agua, aumenta la sanación pasiva de Corriente restauradora.

Mayor (Nivel 3)

Flujo y reflujo – Ola guardiana retrocede hasta su ubicación inicial e inflige un 50% menos de daño a su paso.

Agua de lluvia – Controla tres orbes de agua a la vez que infligen un 60% menos de daño y un radio de explosión reducido en un 25%.