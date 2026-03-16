Habilidades y fecha de lanzamiento de Miks, el nuevo personaje de Valorant

El pasado fin de semana, durante las finales del torneo Valorant Masters 2026 en Santiago de Chile, pudimos conocer el próximo Agente del popular juego de disparos de Riot Games. Vamos a presentarles a Miks y a revelar las habilidades y la fecha de lanzamiento de este nuevo personaje de Valorant.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Riot Games. Seguir

Miks será un Controlador de nacionalidad croata que trabaja como DJ. Puede usar su poder de resonancia sonica para animar a su equipo como se puede ver en su tráiler de revelación. Si no lo vieron durante el torneo, aquí se los tenemos con el doblaje oficial en español de Latinoamérica.

La genial canción que suena en el tráiler mientras Miks levanta los ánimos de Gekko, Reyna y Sage se llama Run y es de la cantante americana Lay Banks.

Cuándo sale Miks en Valorant

Miks se unirá a Valorant en el Acto II de la temporada 2026, lo que significa que su fecha de lanzamiento será el miércoles 18 de marzo de 2026 con la actualización a la versión 12.05

Habilidades de Miks

ARMONIZAR (Q): Dispara la habilidad contra un aliado para activar un Estímulo de Combate en ti y en el aliado que se renueva con cada eliminación. El disparo secundario concede Estímulo de Combate solo al jugador

Dispara la habilidad contra un aliado para activar un Estímulo de Combate en ti y en el aliado que se renueva con cada eliminación. El disparo secundario concede Estímulo de Combate solo al jugador PULSO-M (C): Dispara para lanzar un dispositivo que emite ondas sonoras que pueden conmocionar o curar a los jugadores. El disparo secundario alterna entre Conmoción y Curación

Dispara para lanzar un dispositivo que emite ondas sonoras que pueden conmocionar o curar a los jugadores. El disparo secundario alterna entre Conmoción y Curación FORMA DE ONDA (E): Dispara para seleccionar ubicaciones. El disparo secundario genera humo en las ubicaciones seleccionadas.

Dispara para seleccionar ubicaciones. El disparo secundario genera humo en las ubicaciones seleccionadas. BASSQUAKE (X – Definitiva): Acumula y y luego desata una poderosa onsa hacia adelante, derribando, ensordeciendo y ralentizando a los jugadores.

Valorant es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC. En algunas regiones también está disponible para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero aún no en Latinoamérica.