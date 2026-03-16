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Habilidades y fecha de lanzamiento de Miks, el nuevo personaje de Valorant

El DJ controlador de Croacia.

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El pasado fin de semana, durante las finales del torneo Valorant Masters 2026 en Santiago de Chile, pudimos conocer el próximo Agente del popular juego de disparos de Riot Games. Vamos a presentarles a Miks y a revelar las habilidades y la fecha de lanzamiento de este nuevo personaje de Valorant.

Miks será un Controlador de nacionalidad croata que trabaja como DJ. Puede usar su poder de resonancia sonica para animar a su equipo como se puede ver en su tráiler de revelación. Si no lo vieron durante el torneo, aquí se los tenemos con el doblaje oficial en español de Latinoamérica.

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La genial canción que suena en el tráiler mientras Miks levanta los ánimos de Gekko, Reyna y Sage se llama Run y es de la cantante americana Lay Banks.

Cuándo sale Miks en Valorant

Miks se unirá a Valorant en el Acto II de la temporada 2026, lo que significa que su fecha de lanzamiento será el miércoles 18 de marzo de 2026 con la actualización a la versión 12.05

Habilidades de Miks

  • ARMONIZAR (Q): Dispara la habilidad contra un aliado para activar un Estímulo de Combate en ti y en el aliado que se renueva con cada eliminación. El disparo secundario concede Estímulo de Combate solo al jugador
  • PULSO-M (C): Dispara para lanzar un dispositivo que emite ondas sonoras que pueden conmocionar o curar a los jugadores. El disparo secundario alterna entre Conmoción y Curación
  • FORMA DE ONDA (E): Dispara para seleccionar ubicaciones. El disparo secundario genera humo en las ubicaciones seleccionadas.
  • BASSQUAKE (X – Definitiva): Acumula y y luego desata una poderosa onsa hacia adelante, derribando, ensordeciendo y ralentizando a los jugadores.

Valorant es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC. En algunas regiones también está disponible para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero aún no en Latinoamérica.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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