Hablamos sobre Silksong en el nuevo episodio del videopodcast Preguntas y Respuestas con GamerFocus

Este juego tiene muchos bugs.

Todavía parece mentira que la secuela de Hollow Knight en verdad haya sido lanzado. Si no fuera porque la estamos jugando, diríamos que seguimos esperándola. Tras más de dos decenas de horas jugando Silksong decidimos grabar un nuevo episodio del videopodcast ‘Preguntas y Respuestas con GamerFocus’. En esta ocasión hablamos sin spoilers sobre este largamente esperado juego.

En este video tenemos a César Núñez, César ‘Kyota’ Salcedo y Julián ‘Sir Laguna’ Ramirez hablando largo y tendido sobre la jugabilidad, estructura, historia, gráficos y detalles de Silksong. Pueden encontrarlo en el canal de GamerFocus en YouTube o verlo a continuación.

Si terminaron de ver el video y quieren más de Silksong, los invitamos a leer nuestra reseña de este juego y las guías sobre algunas de las misiones como ‘Recolección de bayas’, ‘Rito del pólipo’, ‘Asistente de Alquimista’ y con la ubicación de las pulgas y de las herramientas.

Durante el Nintendo Direct finalmente revelaron cuándo sale Silksong, la secuela de Hollow Knight: esta es la fecha de lanzamiento del juego.

Si lo que quieren es escucharnos hablar más, también tenemos videopodcasts en los que discutimos sobre juegos recientes como Hell is Us, Metal Gear Solid Delta y Shinobi: Art of Vengeance.

