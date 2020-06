A Kingdom Hearts todavía le queda mucha tela por cortar y en este 2020, dos nuevos juegos se sumarán al amplio catálogo de la serie que combina personajes de Disney con Square Enix. Acompañado de una composición orquestal, el desarrollador anunció sus próximos lanzamientos con un video.

El primero de estos lanzamientos es Kingdom Hearts: Union Dark Road, un juego para móviles que continúa la historia de Union X. El juego aparentemente estará basado en jugabilidad de cartas y Maléfica, la malvada hechicera, tendrá un papel sumamente importante en el juego. El estilo visual se mantendrá con los adorables modelos de Union X y estará disponible a partir del 22 de junio para dispositivos Android, iOS y Amazon.

Luego tenemos el primer juego de ritmo que ha recibido la franquicia. Kingdom Hearts: Melody of Memory es un título donde se resumen los momentos más importantes de la saga a través de sus más memorables sinfonías mientras Sora, Goofy y Donald se aventuran en el camino siguiendo el ritmo de la melodía. Kairi también tendrá un papel protagónico en este juego. Melody of Memory estará disponible más adelante en el año para PlayStation 4, Xbox One y por primera vez en toda la franquicia, Nintendo Switch.

Por otra parte, Tetsuya Nomura anunció que había por lo menos otros dos proyectos pendientes para la segunda fase de Kingdom Hearts. No es probable, pero puede que uno de estos sea un juego para las próximas consolas de la siguiente generación.

Vía: Polygon