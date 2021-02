Hackers atacan a CD Projekt y roban el código fuente de Cyberpunk 2077

Hace unas cuantas horas CD Projekt Red compartió un comunicado oficial en redes sociales revelando que unos hackers habían realizado un ataque cibernético a sus sistemas internos. Esto provocó el robo de información importante para la empresa, y del código fuente de juegos como Cyberpunk 2077 y The Witcher 3. Esto último es lo más grave, pues hay amenazas de filtrar los códigos fuente de CD Projekt en internet.

El ataque de los hackers se suma a los problemas que ya sufría CD Projekt con respecto a Cyberpunk 2077, y la decepción que tenía el público por sus numerosos errores.

Según la compañía, no solo sufrieron un robo de información, sino que sus equipos fueron encriptados; es decir, los hackers bloquearon el acceso a ellos. Afortunadamente, varias copias de seguridad ayudaron a que la información no se perdiera.

A continuación, se puede ver el comunicado de la empresa:

Los autores del ataque dejaron una nota amenazando a la compañía polaca. En esta nota se da un tiempo límite para negociar con ellos o, de lo contrario, podrían ver su información liberada al público. Esto es lo que dice la nota:

«¡Hola, CD Projekt! Hemos descargado copias COMPLETAS de los códigos fuente de Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent y la versión no lanzada de The Witcher 3! También descargamos todos sus documentos relacionados a contaduría, administración, inversores, etc.

Si no llegamos a un acuerdo, entonces sus códigos fuentes serán vendidos o filtrados en internet y sus documentos serán enviados a nuestros contactos en la industria del periodismo de videojuegos. Su imagen pública se irá a la m****a aún más y la gente verá cómo funciona de mal su compañía. Los inversores perderán confianza en su compañía y las acciones caerán al suelo. Tienen 48 horas para contactarnos».