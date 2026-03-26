Hades 2 ya tiene fecha de lanzamiento en PS5 y Xbox Series X|S

Durante la reciente presentación Xbox Partner Preview no solo vimos juegos nuevos, sino que revelaron cuándo saldrán los ‘ports’ para diversas plataformas de varios títulos ya conocidos. Uno de ellos es Hades 2 y por fin revelaron cuál es la fecha de lanzamiento de este genial juego indie en las consolas PS5 y Xbox Series X|S.

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Con un ‘sexi’ nuevo tráiler que pueden ver a continuación, el estudio Supergiant Games reveló que este juego llegará a las consolas de Sony y Microsoft el martes 14 de abril de 2026 y será parte del servicio por suscripción Game Pass.

Este juego ya está disponible para PC y Nintendo Switch desde 2025.

En Hades 2 controlamos a Melinoe, hermana de Zagreus, que se encuentra en una guerra contra el titán Cronos para descubrir que paso con su familia, de la que fue separada años atrás. Este es, igual que el juego anterior, un ‘roguelike’ en el que en cada partida debemos comenzar desde cero, pero con algunas de las ventajas y mejoras que hemos conseguido en el camino.

Este es uno de los juegos más celebrados de 2025. Estuvo nominado en seis categorías de The Game Awards y se llevó el premio a Mejor juego de acción en esa entrega de premios. También resultó ganador en diferentes categorías de los Premios DICE y New York Games Awards.

Si no tuvieron la oportunidad de jugarlo en PC o en Switch, o estaban esperando a que saliera en su consola favorita para disfrutarlo, este es su momento. Pero tengan en cuenta que la versión anunciada parece ser solamente digital. No tenemos información alguna sobre una posible edición física de este título para esas plataformas.