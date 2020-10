Hades – Reseña

Reuníos para escuchar la tragedia de Zagreo, hijo del dios Hades y príncipe del Inframundo. Por atreverse a abandonar la casa de su padre, se vio condenado a intentar escapar una y otra vez de las tierras de los muertos, solo para morir y tener que comenzar de nuevo esa ardua tarea.

No, este no es un poema de Homero, Hesíodo o Eurípides. Hades es un juego del estudio Supergiant Games que, tras casi dos años en acceso anticipado, finalmente tuvo un lanzamiento definitivo en PC y Switch. Ese tiempo en el horno, bajo la atenta mirada de los jugadores, valió la pena, pues el resultado fue un título excelente.

Supergiant Games es conocido por grandiosos juegos independientes con bellos gráficos, hermosa música y una jugabilidad firmemente vinculada con sus narrativas. Hades no es la excepción. La desarrolladora ha pulido todos los elementos que caracterizaron a sus anteriores obras —Bastion, Transistor y Pyre— y ha demostrado por qué es uno de los mejores estudios ‘indies’ de la actualidad.

Como ya dijimos, en Hades controlamos a Zagreo, el poco conocido dios del renacimiento. Como en toda buena tragedia griega, él debe sufrir un triste destino, repitiendo una y otra vez la misma tarea. Esta narrativa se acomoda perfectamente a uno de los géneros más populares del mundo de los ‘indies’: el ‘roguelike’.

Antes que nada, tenemos que describir qué es un ‘roguelike’ para quienes no los conozcan. Estos son títulos en los que, al perder la partida, siempre regresamos al comienzo del juego. En algunos casos, podemos conservar algunas de las mejoras adquiridas o hay un sistema de progresión. Sin embargo, perdemos todo el avance logrado en los niveles. Los escenarios son generados aleatoriamente y podemos encontrar diferentes mapeados, enemigos y objetos en cada partida.

Con esto explicado, podemos decir que Hades es uno de los mejores títulos en este género. Es verdad que, por su misma naturaleza, los ‘roguelike’ pueden resultar algo frustrantes, pero aquí tenemos una obra que supo convertir esos defectos en fortalezas. Lo más notable es la forma en que maneja la derrota.

Regresar al comienzo no es necesariamente un castigo en este título. Así es como progresa la historia y descubrimos nuevos diálogos con los personajes. Esto es importante porque, a diferencia de la mayoría de juegos en el género, Hades da mucha importancia a su narrativa y nos cuenta una gran historia sobre un joven que trata de encontrar su lugar en una familia disfuncional. Las relaciones entre personajes tienen mucha profundidad y, a medida que morimos una y otra vez, vamos desvelando las múltiples capas de sus sentimientos y los secretos que se ocultaron.

Esto no aplica solamente a Zagreo y su padre, sino también a los múltiples personajes secundarios que encontramos a lo largo del Inframundo. Aquí conocemos a los protagonistas de algunas de las más importantes historias de la mitología griega: Orfeo, Sísifo, Aquiles, Eurídice y más. Cada uno de ellos tiene una historia amarga que vamos ayudando a resolver poco a poco, a veces con resultados conmovedores.

Los dioses no podían faltar. A lo largo de la aventura vamos recibiendo ayuda de las deidades olímpicas, que quieren colaborar con nuestro escape del Hades. Cada vez que podemos comunicarnos con uno de ellos, podemos elegir una entre tres bendiciones al azar. Estas nos dan nuevas habilidades y nos hacen más poderosos durante el resto de ese intento de huida.

Lo mejor de todo es la fiel interpretación de los mitos que vemos en estos dioses. Las actitudes coquetas de Afrodita, la personalidad relajada de Dionisio y la frialdad de Deméter, así como el egoísmo y celos que caracterizan este panteón, están perfectamente reflejadas en los sistemas de juego, diseños y voces.

¡Y vaya diseños y voces! Los personajes son sumamente atractivos y tienen unas de las mejores actuaciones vocales que hemos escuchado últimamente. Las voces están solo en inglés, pero los diálogos y menús están traducidos al español. Si queremos, incluso podemos forjar relaciones románticas con varios de ellos… al mismo tiempo.

Es hora de hablar de la jugabilidad. Hades es un juego de acción con perspectiva isométrica que hará que algunos piensen en títulos como Diablo. Como cabe esperar, no es un juego fácil. La acción rápida e intensa nos pide tener muy buenos reflejos. Es verdad que tenemos que recorrer los mismos niveles una y otra vez, pero las seis armas que podemos desbloquear y los cuatro aspectos que tiene cada una de ellas dan mucha variedad a cada intento de huida del Inframundo.

Por si fuera poco, vamos construyendo un ‘build’ con las bendiciones de los dioses a medida que avanzamos por los escenarios. Debido a la naturaleza azarosa de estos, cada partida va a ser diferente a la anterior. En una ocasión, podemos enfocarnos en el daño por ‘resaca’ que causa la bendición de Dionisio a los enemigos. En otra, podemos potenciar los daños críticos gracias a Artemisa o preocuparnos por dañar varios enemigos a la vez con los rayos de Zeus. Nunca sabemos qué herramientas tendremos disponibles y tenemos que adaptarnos siempre a una nueva combinación.

Inevitablemente, esto significa que hay ocasiones en que la suerte no nos sonreirá y no lograremos llegar muy lejos por culpa de un mal ‘build’. La habilidad del jugador es importante en Hades, pero no podemos ignorar la importancia de un golpe de suerte para poder salir a la superficie. Llegar contra el jefe final y derrotarlo puede ser cuestión de 20, 50 o 100 intentos de huida. No importa: el juego está hecho para que tengamos que perder muchas veces para poder llegar cada vez más lejos.

Eso sí, no piensen que escapar es el final de la aventura. La primera vez que «terminemos» Hades, vamos a descubrir secretos sobre la historia que nos animarán a seguir jugando para descubrir qué va a ocurrir. Eso también desbloquea aún más sistemas de juego que aumentan la ya de por sí alta dificultad para poder obtener más recompensas que a su vez dan más profundidad a las partidas.

A pesar de la increíble variedad que podemos encontrar en la jugabilidad de Hades, algunos se sentirán frustrados por su dificultad y el tener que recorrer siempre los mismos niveles. También hay momentos en que la cantidad de enemigos y disparos se confunden con los elementos del escenario y resulta difícil navegar en medio del peligro. Afortunadamente existe el Modo Dios. Este incrementa nuestra defensa en un 20% y la aumenta en un 2% más cada vez que morimos. Así tenemos una buena progresión que reduce la dificultad del juego, pero no lastima la experiencia y sigue dando importancia al tener que morir varias veces para avanzar.

Hades es un juego que nos cuesta soltar. Un intento de escape puede tomar entre 30 y 40 minutos y eso hace que sea fácil estar dispuestos a una partida más. Siempre queremos regresar a hablar con sus personajes para conocer más de sus historias. Además, Zagreo es un protagonista muy carismático al que queremos ver salir adelante y encontrar su destino lejos del Inframundo, así le tome cientos de intentos.

Hades 9/10 Nota Lo que nos gustó - Geniales diseños de personajes, música y ambientación.

- Mucha variedad basada en sistemas de juego.

- Gran historia que progresa aunque perdamos.

- Jugabilidad intensa que requiere tanto habilidad como suerte.

Lo que no nos gustó - En ocasiones, la cantidad de elementos en pantalla oscurece la acción.

- Picos repentinos de dificultad.

- La traducción al español sufre de algunos errores y ‘bugs’.

En resumen Hades es un juego ejemplar, uno que realmente sabe aprovechar sus mecánicas y volverlas parte de una narrativa apasionante. Toma personajes tan vistos como los pertenecientes al panteón griego y les da una nueva capa de pintura. Sus sistemas, basados en la repetición de los mismos escenarios, saben volverse emocionantes para el jugador gracias al azar y un sistema de progresión que hace que sintamos que ninguna partida fue en vano. Es un juego que vamos a querer repetir muchas veces. No solo para descubrir su historia, sino para ver con qué nos va a sorprender de forma jugable en cada intento de escapar del Inframundo.

Reseña hecha con una copia digital de Hades para Nintendo Switch brindada por Supergiant Games.