Half-Life: Alyx ya tiene fecha de lanzamiento

Ya sabíamos que Half-Life: Alyx —el esperado regreso de esta franquicia, que la llevará al mundo de la realidad virtual— se pondría a la venta en marzo, pero no la fecha exacta. Valve finalmente ha informado que vamos a volver a enfrentar Headcrabs y soldados Combine el 23 de marzo de 2020.

No es Half-Life 3, pero Alyx luce muy interesante. A pesar de la impresionante calidad que han alcanzado los dispositivos de realidad virtual, siguen siendo productos que no tienen una gran popularidad. Parte de ello se debe a su precio, pero también a que no existen ‘grandes juegos’ para ellos. Half-Life: Alyx pretende cambiar eso.

La historia se remonta a los primeros días de la resistencia contra los Combine. Como el nombre del juego indica, controlamos a Alyx, miembro fundadora de la resistencia e hija de uno de los más grandes científicos humanos.

Los dueños de Index, el sistema de realidad virtual de Valve, recibirán algo de contenido extra con la compra de Half-Life: Alyx:

Explorar escenarios de Half-Life: Alyx en SteamVR Home space.

Nuevas apariencias para las armas de Alyx.

Contenido temático de Half-Life: Alyx para Counter-Strike: Global Offensive y Dota 2.

Herramientas para crear ‘mods’ y escenarios.

Mientras llega el juego, recuerden que pueden conseguir gratis los anteriores títulos de la saga.

Fuente: cuenta oficial de Valve en Twitter