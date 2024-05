Salón de las leyendas de LoL: pase del evento, colecciones de Ahri y el homenaje a Faker

League of Legends ya es lo suficientemente viejo como para haber creado a sus propias leyendas. Es por eso que Riot Games comenzará a celebrar los logros de los mejores jugadores de LoL en el ‘Hall of Legends’ o salón de las leyendas que inaugurará con el increíble Lee «Faker» Sang-hyeok y un evento especial que incluye un pase de evento, cosméticos inspirados en su carrera y colecciones con nuevas skins y sorpresas para Ahri.

Pueden ver el tráiler de este evento a continuación.

Cada año se celebrará la entrada de un nuevo jugador a este salón de la fama.

¿Cuándo es el evento?

El primer evento Hall of Legends o ‘Salón de las leyendas’ de LoL empezará en el juego el miércoles 12 de junio de 2024 a la 1:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador). Estará en vivo hasta el lunes 8 de julio de 2024.

Además, podremos ver la celebración especial en que se homenajeará a Faker el viernes 14 de junio de 2024 a las 10:00 a.m. en el canal oficial de League of Legends en YouTube.

Nueva colección con aspectos para Ahri

Para conmemorar el evento del Hall of Legends de League of Legends, se pondrán a la venta tres diferentes colecciones enfocadas en Ahri. Este es el precio y contenido de cada una. Les advertimos que no son nada baratos y su alto costo ha atraído la rabia de los jugadores.

Espíritu Legendario

Esta colección cuesta 5.430 RP e incluye lo siguiente:

Pase de Hall of Legends

Aspecto Ahri Espíritu Legendario

Provocación Contador de Derribos

Ahri (Campeona)

Borde exclusivo

Ícono y gesto exclusivos

Leyenda inmortalizada

Esta colección cuesta 32.430 RP e incluye todo el contenido de la colección Espíritu Legendario y lo siguiente:

Aspecto Ahri Leyenda Inmortalizada

Efectos visuales de remate de estructuras exclusivos

Efectos visuales de remate de campeones exclusivos

Presentador visual personalizado

Transformaciones de aspecto únicas: 3 formas de Rey Demonio con doblaje único

Transformación elegida del Demonio con interfaz de jugador del Rey Demonio durante la definitiva

Ilustraciones holográficas Inmortalizadas

Fondo de perfil dinámico

Borde Inmortalizado

Ícono y gesto exclusivos

Leyenda inmortalizada autografiada

¡Esta colección cuesta 59.260 RP! Además de incluir todo el contenido de las colecciones anteriores Espiritú legendario y Leyenda inmortalizada, trae lo siguiente:

Mejoras de Aspecto Ahri Signature: Movimiento Distintivo de Faker (Ctrl+5) y Remate de Estructuras de Faker

Título «Faker Jefe Final»

Borde Inmortalizado Signature

Estandarte Signature

Ilustraciones de Ahri y LeBlanc con el autógrafo de Faker

100 niveles del Pase

Chroma Radiante LeBlanc Espíritu Legendario

Chromas Radiantes Zed, Ryze y Syndra SKT T1

Ícono y gesto exclusivos

Pase del evento ‘Hall of Legends’ de Faker

Al inicio del evento se pondrá a la venta un nuevo pase especial temático de Faker para conmemorar su entrada al ‘Hall of Legends’ de LoL. Costará 1.950 RP y este será su contenido.

Aspecto LeBlanc Espíritu Legendario

Aspectos Zed, Ryze y Syndra SKT T1

125 de Esencia Mítica

14 íconos y gestos inspirados en Faker

Título »Barón del Brócoli»

Centinela Hide on bush

Estandarte Rey Demonio Inmortal

6 Orbes

Así luce el aspecto o ‘skin’ de LeBlanc incluido en el pase.

Ahora empecemos a pensar: ¿Quién será el próximo jugador en unirse a este ‘Hall of Legends’ de League of Legends?