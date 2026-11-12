Halo: Campaign Evolved recibirá un DLC gratis con un modo multijugador, pero no es el modo ‘Slayer’ tradicional

El lanzamiento a mediados de 2026 de Halo: Campaign Evolved no fue ninguna revolución para la saga, ni siquiera por el hecho de que salió por primera vez para una consola de PlayStation. Fue bien recibido, pero como su nombre sugiere no es más que un ‘remake’ de la campaña del primer juego y todos sabemos que el principal atractivo de Halo es el multijugador. Por eso resulta interesante el anuncio de un DLC gratis con un modo multijugador para este juego, pero no será el modo ‘Slayer’ ni ‘Team Slayer’ tradicional, sino el otro modo muy querido.

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Un anuncio de Xbox reveló que «el próximo invierno’ (lo que puede ser finales de 2026 o comienzos de 2027) lanzará esta actualización gratis con el modo ‘Firefight’ (‘Tiroteo’). Esto es interesante porque ese modo no estaba disponible en el Halo original sino que se introdujo en Halo 3: ODST en 2009. Este no es un modo competitivo sino cooperativo, en el que hasta cuatro jugadores —aunque se puede disfrutar en solitario— se defienden del ataque de una horda de enemigos.

Xbox también dijo que podremos conocer más sobre el modo Firefight para Halo: Campaign Evolved durante la celebración de Halofest el 12 de diciembre de 2026.

Halo no está pasando por un buen momento. A la terrible situación en que se encuentra Xbox por las ventas regulares y recientes olas de despidos se suma que el estudio que hizo el juego fue decimado y la saga pasará a manos de los equipos de Activision que tienen experiencia con Call of Duty. Aunque algunos celebran este cambio, otros temen lo que puede venir a futuro. La serie no ha vuelto a ser la misma desde hace más de 15 años y el último juego de la serie, Halo Infinite no fue del agrado de una gran parte de la comunidad de fanáticos a pesar de no ser un mal juego.

Halo: Campaign Evolved está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante