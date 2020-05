Halo DS y el misterio de la cancelada versión portátil

Hacia enero del 2007, el editor en jefe del portal IGN, Matt Casamassina, aseguró haber jugado una versión portátil de Halo para Nintendo DS, sistema que en aquel entonces estaba en su mejor momento.

Debido a la especulación e incredulidad al respecto en los diferentes medios, el 2 de octubre de ese mismo año Casamassina demostró en cámara una especie de demo con material en desarrollo, versión jugable aunque bastante primaria de Halo DS.

En el prototipo se podía apreciar el mapa multijugador ‘Zanzibar’ de Halo 2. El 5 de octubre del 2007 el empleado de Bungie, Brian Jarrard, explicó que el revelado demo de Halo DS era una propuesta de un estudio cercano que nunca fue tomada en cuenta.

Las capturas de las que se tiene conocimiento (propiedad de IGN) dan una idea fidedigna de lo que pudo haber sido la primera aventura de Master Chief en formato portátil, que a su vez habría combinado elementos de los dos primeros juegos originales.

Lejos de “rumorología”, EA inició negociaciones con Microsoft para obtener la licencia necesaria y poder lanzar el juego en la portátil de Nintendo con dos pantallas. El estudio posteriormente contrató a los desarrolladores EA Tiburon y n-Space para hacer un demo, quienes previamente habían desarrollado GoldenEye: Rogue Agent, un FPS y ‘spin-off’ de James Bond también para DS con versiones mayores para consolas caseras.

El demo fue hecho con el mismo motor de juego de Rogue Agent, quedando tan perfectamente definido que lograba brindar la misma experiencia de Halo pero en modo portátil. Microsoft se mostró interesado una vez vieron Halo DS en acción y algunas charlas prometían darle luz verde al proyecto.

Pero de un momento a otro todo se esfumó. Problemas de licencia impidieron que Halo DS fuera producido.

Lo curioso del asunto es que no era la primera vez que sucedía algo similar con Halo y Nintendo. En los primeros años de la franquicia, hubo planes para lanzar una versión de Halo en Game Boy Advance, lo cual no sonaba tan descabellado puesto que hubo otros FPS en la consola de 32-bit. Si un demo o código para GBA fue desarrollado, es desconocido.

Por su parte, DS siguió con su apuesta portátil en el género FPS, ofreciendo varios juegos de la línea Call of Duty, el ‘survival horror’ Dementium: The Ward (originalmente un Silent Hill), un más moderno GoldenEye 007 (desarrollado por n-Space, mismos de Halo DS), y por supuesto el pilar de Nintendo al respecto: Metroid Prime Hunters.

Aquello de juegos de Microsoft en DS tampoco era motivo para no haber creído en el potencial de Halo DS, pues con el tiempo pudimos ver Viva Piñata: Pocket Paradise, Age of Empires: The Age of Kings y Zoo Tycoon. Master Chief habría sido un buen rival para Samus Aran y los cazadores.

Brian Gerard y Frank O’Connor de Bungie se refirieron tiempo después al caso de este inexistente juego, confirmando que de vez en cuando la propuesta volvía a surgir, con Microsoft pensando en publicarlo a través de la difunta THQ como hizo con Banjo-Kazooie: Grunty’s Revenge y Viva Piñata: Pocket Paradise.

Pero O’Connor no creía que Nintendo DS estuviese bien adaptado para el género FPS.

“El problema es que DS no es una consola para FPS, ¿verdad? No es una portátil para FPS. Realmente no existe tal cosa [Halo DS]. Si hacemos algo genial me gustaría verlo, pero en lugar de ello prefiero ver la IP de Halo en cualquier sistema portátil aplicada a un género diferente (…) Funcionaría mejor como side-scrolling shoot-‘em-up o lo que sea, pero no necesariamente como FPS.”

Quizás pensaron tanto en eso, que de ahí surgió la idea del RTS Halo Wars.

Pero de Halo DS, solo un corto video quedaría como su testamento.