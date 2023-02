La semana pasada recordamos cinco de las peleas más icónicas de los ‘manga’ de Baki que han sido adaptadas al ‘anime’. Ahora el turno es para los videojuegos. Así que en este articulo conocemos todos los videojuegos basados en el ‘manga’ o ‘anime’ de la franquicia Baki the Grappler. Cabe resaltar que, antes que se hagan ilusiones, Baki en más de 32 años de existencia no cuenta con un videojuego que haga honor a su fama. Sin embargo, esto no nos detiene para repasar los juegos que tienen a Baki, sus amigos y enemigos como personajes jugables.

Índice

Grappler Baki: Baki Saikyō Retsuden

El primer título de este listado de videojuegos de Baki es para PlayStation 2 y fue estrenado en octubre del 2000 en Japón. el videojuego se llama Grappler Baki: Baki Saikyō Retsuden, el cual en el 2003 tuvo un relanzamiento para el mercado europeo bajo el nombre de Fighting Fury. Este videojuego de Baki fue desarrollado por Tomy Corporation.

Grappler Baki: Baki Saikyō Retsuden (Fighting Fury) se desarrolla en la saga del torneo de poder máximo, la cual se ubica desde el capítulo 181 al 370 del ‘manga’ Grappler Baki. Este es un juego de pelea sencillo —en gran parte debido a las limitaciones técnicas de la época— el cual contaba con una mecánica de ‘comeback’ llamada liberación de endorfinas. Esta conta de una barra que al completarse permite que nuestro jugador acceda a ataques más poderosos.

El videojuego Grappler Baki: Baki Saikyō Retsuden cuenta con 13 personajes base y dos secretos. Uno de los personajes secretos del videojuego Grappler Baki: Baki Saikyō Retsuden es Yujiro Hanma.

Grappler Baki: Ultimate Championship

El videojuego Grappler Baki: Ultimate Championship es un juego de pelea para dispositivos móviles, publicado en Japón por Bandai Namco Entertainment, el cual contaba con un modo historia y un modo competitivo.

El juego Grappler Baki: Ultimate Championship salio el 10 de agosto del 2017 y actualmente se encuentra fuera de servicio.

El modo historia del juego Grappler Baki: Ultimate Championship se basa en escenas del manga original. Todos los personajes y escenarios de Grappler Baki: Ultimate Championship son liberados por separado en diferentes temporadas.

Baki: King of Souls

El juego Baki: King of Souls se ambienta en la primera serie de Netflix.

El juego Baki: King of Souls es desarrollado por GrandSoft-inc —para iOS y Android— y fue estrenado en marzo del 2022 con motivo de la celebración del 30 aniversario de la obra del ‘mangaka’ Keisuke Itagaki. Este juego permite coleccionar a los personajes —aliados o enemigos— del arco de Los Convictos Más Malvados del Corredor de la Muerte, el cual comprende desde el capítulo 1 al 158 del ‘manga’ New Grappler Baki.

El juego Baki: King of Souls podemos coleccionar personajes como Baki, Yujiro Hanma y muchos otros, los cuales cuentan con el doblaje de los ‘seiyu’ del ‘anime’ de Netflix.

En Baki: King of Souls, los jugadores deben pensar tácticamente y formar un equipo que luchará en peleas semiautomaticas contra los personajes de la serie Baki (2018) de Netflix. A nuestro favor existe un medidor de habilidad especial, el cual cuando alcanza el nivel máximo nos permite ejecutar un ataque especial con una animación basada en el ‘anime’ de Netflix. Adicionalmente, el juego Baki: King of Souls cuenta con un modo PvP en el que se pueden realizar batallas multijugador de 10 contra 10 como máximo. Desafortunadamente, Baki: King of Souls no se encuentra disponible en occidente.

Typing Grappler Baki

Hay varios videojuegos perdidos en el tiempo de Baki, los cuales salieron para navegadores en Japón. El primer de estos dos juegos de la franquicia Baki, perdidos en el tiempo, es Typing Grappler Baki del 2014. Este videojuego, similar a The Typing of The Dead: Overkill o Captain Tsubasa: Jikkyô Typing, permitía coleccionar cartas de personajes de Baki u otras series con las que el juego hacia constantes colaboraciones. Adicionalmente, en Typing Grappler Baki, solucionando misiones, podiamos subir de nivel a nuestros personajes y hasta enfrentarlos contra los de otros jugadores en línea.

Hanma Baki: Son of Ogre

Actualmente, el videojuego Hanma Baki: Son of Ogre no se encuentra disponible.

El segundo videojuego perdido en el tiempo de Baki, el cual también es para navegadores y fue exclusivo del mercado japonés, es Hanma Baki: Son of Ogre. Este juego para Yahoo! Mobage —espacio de Yahoo! para videojuegos de navegadores en Japón— fue publicado por Creek & River y lanzado en el 2013.

Así se veía el videojuego Hanma Baki: Son of Ogre para Yahoo! Mobage.

Desafortunadamente, no se cuenta con más información sobre este juego ambientado en el ‘manga’ Hanma Baki: Son of Ogre —el cual actualmente, Netflix está adaptando al ‘anime’—.

Homenajes y otras curiosidades

Yujiro Hanma en Typing Grappler Baki.

Baki es una obra que es ampliamente referenciada en no solo en videojuegos, sino también en otras series de ‘anime’. Pero para esta lista nos hemos querido enfocar en dos que ha hecho la desarrolladora SNK en su franquicia de juegos de pelea The King of Fighters.

Gai Tendo, el Baki de SNK

Muchos no conocen a el «Baki» de SNK llamado Gai Tendo, ya que su primera aparición como personaje principal fue en el juego Buriki One. Luego, SNK llevaría los personajes del universo de Buriki One al juego The King of Fighters XI, en el cual Gai Tendo era uno de los jefes de mitad de recorrido del modo arcade. Guy es un luchador de artes marciales, que al igual que Hanma Baki, tiene un don natural para la lucha y una personalidad desinteresada que solo busca entrenar para ser más fuertes.

El Galactical Phantom de Ralf Jones

Rallf Jones, uno de los Ikari Warriors, es uno de los personajes más conocidos por los fanáticos de KOF. Sin embargo, pocos conocen que el movimiento «Galactical Phantom», el cual debutó en KOF 98 está basado en una de las técnicas insignia de Kaoru Hanayama.

Garouden Breakblow (PlayStation 2)

Garouden Breakblow no es necesariamente un videojuego de Baki. Sin embargo, la historia de este ‘manga’ sí se conecta con la obra de Keisuke Itagaki. Este ‘manga’ cuenta con un juego para PlayStation 2, el cual vio la luz en noviembre del 2005. Para conocer más sobre la conexión entre Baki y Garouden, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Máquinas de Pachinko de Baki

Los pachinko, no son necesariamente videojuegos, pero la presencia del ‘manga’ de Baki en ellos es algo que no se puede dejar pasar por alto. Ya que algunas de estas máquinas cuentan con peleas inéditas para los fanáticos de la franquicia.

La más reciente de estas máquinas ha filtrado cómo se verá la pelea de Yujiro Hanma contra Baki en la próxima temporada del ‘anime’ de Netflix. Pueden ver la ampliación de esta filtración en el siguiente enlace.

¿Baki en Tekken 8?

Soñar no cuesta nada.

Hace un par de semanas empezo a circular este vídeo hecho por fanáticos, en el cual Hanma Baki es presentado como un personaje para Tekken 8. Si bien es poco probable que esto pase, de todos los juegos de pelea actuales Tekken 8 es sin lugar a dudas el videojuego donde más se ajustaría el hijo del Ogro.

¿Conocen otras referencias o apariciones de personajes o de Baki, la obra de Keisuke Itagaki en el mundo de los videojuegos? Dejen su respuesta en los comentarios.