Aunque ya lo habíamos visto en acción en algunas presentaciones de videojuegos, esta es la primera vez que hablamos de este título que tanto nos ha llamado la atención aprovechando que tenemos noticias sobre su salida al mercado. El estudio independiente Deep Denizens y la distribuidora Kwalee Gaming finalmente anunciaron la fecha de lanzamiento de Hark The Ghoul con un nuevo tráiler que muestra más de su jugabilidad y fantástico mundo.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

Este juego saldrá a la venta el jueves 21 de enero de 2026 exclusivamente para PC mediante Steam. Ya pueden visitar su página en la tienda para agregarlo a su lista de deseados y ver el nuevo avance a continuación.

Los creadores de Hark The Ghoul lo describen como un juego de exploración de calabozos (‘dungeon crawler’) en primera persona con mucha libertad para recorrer su mundo neo-gótico y descrubrir sus muchos secretos.

Como pueden ver en el tráiler, tendremos un equipamiento y habilidades variadas (incluyendo la siempre importante capacidad de golpear todo de una patada) que debemos usar de forma ingeniosa para resolver acertijos, combatir los enemigos y llegar a los puntos que deseamos explorar.

Si Hark The Ghoul les llama la atención y desean probarlo, pueden encontrar una demo gratis en su página de Steam.