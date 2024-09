Harry Potter: Campeones de quidditch – Reseña

La experiencia que esperaban los fanáticos del deporte mágicó llega a los videojuegos.

Cuando se habla de Harry Potter, no solo nos acordamos de los icónicos personajes o locaciones, uno de los recuerdos de siempre es su deporte mágico que en las películas donde apareció y en los libros siempre fue uno de los momentos emocionantes. Quidditch Champions o Campeones del quidditch, como se llama en español, finalmente ofrece a los fanáticos la posibilidad de jugar al deporte mágico más icónico y de paso nos poner a pensar que tan bueno y justo realmente podía ser este juego donde algunas de sus reglas parecen no tener sentido al empezar a prácticarlo.

El nuevo lanzamiento de Unbroken Studios también llega como una respuesta a las críticas a Hogwarts Legacy, el título de Harry Potter lanzado el año pasado donde la ausencia del Quidditch fue una de las decisiones que los jugadores nunca pudieron entender. Ahora, Warner Bros. Games no solo responde a esa petición sino que lo hace con un título que supera todas las expectativas aunque bien seguimos insistiendo que como parte del juego del año pasado, hubiese sido un gran detalle.

Y es que en lugar de ser un mini-juego dentro de Hogwarts Legacy, Quidditch Champions otorga a este caótico, si se puede llamar así, deporte la complejidad y atención que merece y que probablemente siendo un pequeño apartado quedaría algo desapercibido.

Si no conoces que es el Quidditch será difícil que lo entiendas

Desde el comienzo, queda claro que Quidditch Champions espera que los jugadores tengan un conocimiento básico de Harry Potter y el deporte mágico pues parte del gancho para llevar a los jugadores a probarlo es agregar todo el Lore de las películas y los libros empezando con el tutoría que es guiado por Ginny Weasley y acompañado por esta familia clásica de Harry Potter.

El tutorial es bastante largo y se toma el tiempo de explicar uno por uno los cuatro roles principales del Quidditch: cazador, golpeador, guardián y buscador. Aquí es donde vemos una dificultad pues se enfoca más en enseñar los controles que en las reglas generales del juego y ya cuando son los momentos de acción, se vuelve confuso pues aunque cada rol tiene controles «generales» parecidos, su manejo es completamente distinto y ya a la hora de jugar «de verdad» cuesta acostumbrarse y diferenciar, por ejemplo, entre ser un golpeador y un cazador.

Uno de los ajustes más notables en comparación con las reglas originales del Quidditch es la modificación de la snitch dorada. En lugar de otorgar 150 puntos y terminar el juego, aquí vale 30 puntos y puede capturarse varias veces en una sola partida. Esta decisión muestra que esa regla de los libros carecía de total sentido y en el caso del juego, evita que el juego solo se enfoque en buscarle y el resto del equipo y roles siga siendo relevante durante toda la partida.

Otra regla es que los equipos son de 6 personajes, pero de 3 jugadores (para jugar en 3vs3), esto pensado para que cada jugador pueda cambiar de rol en algún momento, eso sí, el primero que tome el rol de buscador, va a ser difícil que lo suelte hasta que atrape la snitch.

Controles precisos para un caos aéreo

En nuestro tiempo de juego, el gameplay puede decirse que es un caos y acostumbrarse a entender que está pasando, para donde moverse y como actuar en las primeras partidas toma su tiempo el «procesarlo». Por eso podríamos mencionar que uno de los mayores aciertos de Harry Potter: Quidditch Champions es la forma en que los controles logran equilibrar la locura de volar en escobas a gran velocidad. Aunque al principio los controles pueden parecer demasiado sensibles, una vez que los jugadores se acostumbran, permiten una maniobrabilidad precisa y en el rol de buscador, es casi como jugar un juego de combate aéreo.

Como lo mencionamos, los roles, se manejan parecido pero si tienen sus particularidades . Los guardianes son ideales para empezar pues casi no se mueven aunque defender se vuelve un arte, los golpeadores son literal, son solo para correr y golpear, tienen su propia mecánica con las bludgers que son una especie de mazo mágico que se puede lanzar, no indefinidamente, y se recarga con el tiempo. Los cazadores son la posición balanceada y tradicional con la que se acostumbrará a marcar la mayoría de los puntos y el buscador tiene su propia mecánica de encontrar y perseguir el snitch.

Las recompensas y progresión son para fanáticos de Harry Potter

A diferencia de muchos juegos modernos, Quidditch Champions no cuenta con microtransacciones, lo cual se agradece pues el mismo diseño del juego casi que parece diseñado para este fin. En su lugar, los jugadores son recompensados por su progreso en los distintos modos de juego, desbloqueando personajes como Cedric Diggory y personalizaciones únicas para sus escobas. También hay recompensas especiales para quienes conecten sus cuentas de Wizarding World o hayan jugado Hogwarts Legacy.

A pesar de ser un juego centrado en una mecánica aparentemente simple, Quidditch Champions, tiene su profundidad y se siente a medida que se avanza en el modo de un jugador. Este es medio repetitivo en cuanto a la forma de ir ganando copas pero se vuelve interesante pues además de ser todo un espacio de fan service con personajes y localizaciones del mundo mágico, mientras se avanza en los torneos de la Copa de Quidditch, se encuentra con equipos que priorizan la defensa o el ataque o estrategias de «contragolpe» que muestran un poco como ha sido concebido el juego.

Ahora, en el largo plazo, no sabemos que pueda agregarse a este juego que le haga sostenible para un jugador dedicado. Para el jugador casual, una vez se terminan los torneos y modo cooperativo, no tendrá mucho más que hacer. El multijugador competitivo solo permitirá seguir desbloqueando objetos o skins pero no hay una claridad de si este juego tendrá un futuro entorno competitivo por parte de su publisher por lo que aún no le vemos ese pedigree de esport a pesar de ya tener un roadmap en el corto plazo de su primera temporada y sus actividades competitivas.

Fan service animado

Antes de jugar el juego y en los videos previos al lanzamiento, el estilo gráfico no nos convencía del todo, se veía muy caricaturizado y la dirección de arte no se sentía cercana a lo que se había hecho antes en otros juegos de Harry Potter. Al jugarlo, usar el creador de personajes y el multijugador, este estilo caricaturezco pero con diseños de personajes más parecidos a los de las péliculas que de los libros le hace bien. No es el realista Hogwarts Legacy pero funciona.

Este estilo gráfico probablemente ha ayudado a traer con más soltura escenarios y locaciones emblemáticas de los libros sin buscar un fotorealismo de las películas y donde se toman algunas libertades que pueden ser un buen guiño para los fanáticos.

¿Quidditch Champions es solo para fanáticos de Harry Potter?

Es claro que Campeones del Quidditch se enfoca solo en el deporte como tal y como todo juego deportivo, inicialmente es pensado para los que ya lo conocen y son fanáticos previamente. Claro, es un deporte ficticio pero la principal barrera de acceso es conocerlo y tener algún tipo de interés. Quiza la persona que haya visto las películas de Harry Potter y tenga alguna curiosidad puede que lo disfrute, pero sin duda el objetivo fundamental de este título es satisfacer a los fans que quieren mas del universo del mago.

El conocer las reglas es un plus cuando se adentra en este título pues son algo confusas al comienzo pero con el tiempo se vuelve entendible y a pesar de esta barrera, el juego puede ser bastante divertido para jugar con amigos y resulta ser bastante accesible por su precio y posibilidad de crossplay. Si se tiene PlayStation valdrá la pena descargarlo y probar un poco. En cuanto a idioma, el juego está con textos en español de América Latina, el cual termina haciendo falta.

Juego reseñado con una copia para la versión de Xbox Series provista por Warner Games