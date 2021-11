Harry Potter no pudo con la fórmula mágica de Pokémon GO y será cerrado

Después de la estrepitosa popularidad de Pokémon GO, fueron varios los desarrolladores que quisieron adoptar la misma fórmula. Como en su momento los juegos de dos versiones que se basaban en Pokémon para Game Boy. Niantic, desarrollador de Ingress y Pokémon GO, se aventuraron con Harry Potter: Wizards Unite, pero no obtuvieron el mismo resultado.

El juego de realidad aumentada ubicado en el mundo de magia será permanentemente cerrado el 31 de enero del 2022.

Lanzado en junio del 2019 y enfocado en una mayor narrativa, Harry Potter: Wizards Unite será finiquitado porque según Niantic «no todos los juegos están destinados a durar para siempre.» El desarrollador afirma que el objetivo solo era brindar la magia a millones de jugadores en el mundo real y que juntos lo exploraran.

La traducción en el mundo de los negocios, es que no alcanzó las suficientes cifras ni mucho menos cercanas a las de su hermano mayor.

Desde el próximo 31 de enero, todos los servidores se apagarán y la aplicación será removida de las tiendas digitales. Los foros y redes sociales correrán la misma suerte. Los jugadores tienen hasta esa fecha para gastar su oro y usar los objetos restantes. Ningún reembolso será hecho por compras pasadas, excepto los obligados por la ley.

Durante noviembre y diciembre, Niantic organizará eventos y aplicará algunos cambios a partir de la fecha, enlistados en la aplicación. Aparte de la explicación superficial, la compañía no citó otro motivo. Sin embargo, actualmente se encuentran ocupados con el reciente lanzamiento de Pikmin Bloom y el desarrollo de Transformers: Heavy Metal. Algunas aplicaciones se encuentran en camino para ver la luz en 2022 y otras más fueron canceladas.

Fuente: Niantic