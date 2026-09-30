Hasta 170 especies de animales encontrarás en GTA 6, tormentas tropicales, más sobre el clima dinámico y los NPC

Además de conocer que el parque Walt Disney World no tendrá su versión parodia en GTA 6, con el reciente reportaje especial de Game Informer –como ha sido costumbre en anteriores entregas principales de la saga Grand Theft Auto–, conocemos más detalles sobre el juego exclusivo para PS5 y Xbox Series X/S que sale el próximo 19 de noviembre.

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GTA 6 presenta más de 170 especies animales repartidas por todo el mapa, incluidas especies autóctonas del estado de Leonida que nunca antes habían aparecido en un juego de Rockstar Games. Esto abarca más de 60 tipos de aves, más de 30 mamíferos terrestres, además de diversos peces, reptiles y otros. Michael Kane, vicepresidente de arte dinámico de Rockstar, confirma específicamente la inclusión de manatíes, flamencos, pelícanos y por supuesto, caimanes. Kane confirma que los jugadores se encontrarán con diferentes especies de tiburones, ballenas, rayas, tortugas y medusas, todas ellas con comportamientos de movimiento distintivos.

Aprovechando la experiencia en la saga Red Dead Redemption, los animales mostrarán características como iridiscencia, bioluminiscencia, translucidez y diversos tipos de plumaje, además de nuevos sistemas de pelo. «Dicho pelaje está totalmente simulado y preparado para permitir la interacción entre humanos y animales, incluyendo la formación de apelmazamientos y nudos por suciedad según el entorno –como al mojarse–, así como variaciones de color y tipo de pelaje», explica Kane.

Probabilidad de huracanes

«Hemos rediseñado nuestro sistema meteorológico para que todo sea mucho más localizado y persistente; queríamos que el mundo se sintiera dinámicamente sólido y lograr una sensación de escala inédita hasta ahora», afirma Owen Shepherd, vicepresidente de arte de iluminación y renderizado. «El mundo cuenta con nuevas formaciones nubosas totalmente dinámicas que se desplazan por el mapa; esto nos ofrece un amplio espectro meteorológico, desde los cielos despejados y azules de un invierno en Miami hasta los imponentes cumulonimbos con relámpagos esporádicos que se ven la mayoría de las tardes durante el verano y el otoño de Florida».

Un sistema de viento actualizado incluye brisas marinas tras la puesta de sol, corrientes ascendentes por convección y efectos de bloqueo causados ​​por los edificios, según Shepherd. El pelo y los residuos se arremolinarán en las azoteas; las ráfagas de viento crearán ondas en la superficie del agua y doblarán la hierba de los pantanos.

Leonida sufrirá tormentas tropicales y huracanes. Aunque Shepherd no revela con qué frecuencia se producen estas grandes tormentas ni cómo afectarán a la jugabilidad o a la historia, describe cómo se representarán. «Nubes densas, vientos fuertes, una atmósfera cargada y lluvias torrenciales se combinan para dejarlo todo empapado; el agua gotea por los bordes de los tejados y las farolas, retumban los truenos y los relámpagos iluminan las nubes de forma espectacular».

Tan reales como los NPC de Leonida

Rockstar creó a los habitantes de Leonida en GTA 6 con un nivel de detalle y matices sin precedentes. Los NPC ahora varían en estatura y presentan diferentes tipos de cuerpo, con rasgos específicos en zonas como la musculatura y la acumulación de grasa en el pecho o busto, el abdomen y los glúteos. También se representan distintos tonos y tipos de piel, con detalles visibles como pecas, lunares y bronceado.

Kane añade que Rockstar prestó una atención extraordinaria a crear estilos de tatuaje culturalmente auténticos que encajan con las diversas comunidades y regiones de Leonida. El aspecto del cabello y el cuidado corporal, contarán con una representación visual mejorada, incluyendo una mayor variedad de estilos étnicos.