Hasta los piratas celebran los $20 que cuesta Silksong, pero otros desarrolladores indies están preocupados por el precedente

Para sorpresa de realmente pocos, Hollow Knight: Silksong es un éxito en ventas desde su lanzamiento en consolas y PC. Este esperadísimo ‘metroidvania’ de Team Cherry, largamente en desarrollo durante años, causó que las principales tiendas digitales como Steam, eShop y PS Store, colapsaran sus servidores por un lapso de tiempo. En el momento de la publicación de esta nota, Silksong tiene unos 409.135 usuarios activos con un pico de 562.814 jugadores simultáneos en Steam. Esto lo convierte en el tercer juego más jugado actualmente en la plataforma de Valve, solo detrás de Counter-Strike 2 y Dota 2.

Silksong incluso alcanzó a estar a tan solo 14.000 pesos colombianos, pero actualmente se consigue para consolas Xbox One y Xbox Series X/S a 60.900; para PC/Mac/Linux (Steam, Gog) a 47.500; Nintendo Switch/Switch 2 a 47.500 y PS4/PS5 a 80.077 pesos colombianos. Variedades de precios aparte, esto ha causado una enorme alegría en los consumidores dada la reputación de Hollow Knight en todos los círculos, el largo tiempo de espera que generó mayor expectativa y que en estos tiempos los juegos tienden a subir antes que bajar, independientemente de su calidad. Con Silksong, básicamente los usuarios van a la fija con las tres ‘B’: bueno, bonito y barato.

En la tienda Gog, se lanzó en una versión sin DRM de Hollow Knight: Silksong que no tardó en ser pirateada. Sin embargo, a pesar de estar disponible para los jugadores con parche en el ojo y pata de palo, quienes han apoyado abiertamente la piratería están haciendo una excepción con Silksong e invitan a pagarlo legalmente. Gracias al cariño hacia el desarrollador Team Cherry por cobrar solo $20 dólares estadounidenses, hasta menos en mercados internacionales como el nuestro al cambio de divisa. Algunos fans creen que pagaron menos de lo que debían por el juego e incluso quieren darle más dinero al estudio.

Mientras esto es motivo de alegría para los jugadores, otros desarrolladores independientes no están muy contentos. Esto surge de varios hilos en redes sociales de desarrolladores de juegos como Unbeatable, Dorfromantik y otros. En un hilo de Bluesky, el director de Unbeatable, RJ Lake, afirma que Silksong debería costar 40 dólares. A Lake no le molesta que Team Cherry cobre 20 dólares, sino el impacto en el público de videojuegos que su decisión privilegiada tendrá.

«Millones de personas probablemente comprarán Silksong desde el primer día, y era un juego con un presupuesto muy bajo, porque el presupuesto es ‘estos desarrolladores trabajaron en él sin pago directo durante el tiempo que quisieron'», escribe Lake. «Tenía un presupuesto ‘estos desarrolladores son ricos e independientes’ de ‘prácticamente cero dólares'».

silksong honestly should cost 40 bucks and i'm not even jokingi won't go so far as to say it's bad it doesn't, but! it will have Effects, and not all of those effects are Good — rj (@rj.dcellgames.com) 2025-08-30T00:03:58.742Z

«Como resultado, pueden poner el precio que quieran. Su retorno de la inversión es infinito, hagan lo que hagan. Pero al cobrar una cantidad tan baja, están provocando que se activen señales mentales que dicen: ‘Este tipo de juego vale veinte dólares. Deberías esperar que este juego valga veinte dólares'».

«Si se activan suficientes señales mentales, algunos juegos con presupuestos reales para pagar a la gente que necesita vivir se verán inexistentes por su precio, a menos que logren una oleada de apoyo orgánico que no se puede planificar».

La discusión indie no se detiene y hay cierta incertidumbre entre desarrolladores con juegos más cortos que Silksong, si deberían venderlos a un precio aún menor que 20 dólares y el nulo retorno o ganancias que esto conllevaría. En contraste a juegos AAA de hasta $80 USD. Es un momento ciertamente particular para la industrias en dos espectros opuestos de desarrollo, y solo los jugadores con sus billeteras pueden ser los que tomen el control y voto de la situación.