Hay títulos que resultan infames por su capacidad de hacernos “pelear” con los demás. Solemos decirlo en broma, pero hay rencillas reales que comienzan por culpa de Mario Kart, Mario Party, Overcooked y otros similares. ¿Pero existe lo contrario? ¿Hay juegos que sirvan para fortalecer nuestros vínculos con la persona sentada al lado? Así es y creemos que Haven es uno de los mejores videojuegos que hay para disfrutar en pareja.

Por supuesto, no es el único. Hay excelentes títulos con multijugador local, tanto cooperativo como competitivo, que nos enseñan habilidades colaborativas e incluso a conocernos mejor. Un buen ejemplo es It Takes Two, considerado por muchos como el mejor juego de 2021, Pero el título del estudio francés The Game Bakers es especial.

Haven no solo tiene mecánicas de juego perfectas para parejas, sino que es un título sobre la vida en pareja. Y sí, nos referimos a ‘parejas’ usando la definición más romántica de la palabra.

Los protagonistas de esta aventura son Yu y Kay, una pareja de enamorados que huyeron de una sociedad conocida como La Colmena para establecerse en Source, un planeta olvidado. Tenemos que explorar este mundo, encontrar las partes necesarias para reparar nuestra nave y los recursos necesarios para sobrevivir.

Vamos a explicar por qué estos elementos resultan tan apropiados para su modo multijugador y luego hablaremos sobre la revolución que supuso su más reciente actualización.

“Toma mi mano”

A pesar de lo común que es la afición a los videojuegos, no es raro encontrar parejas en las que solo uno de sus miembros se considera ‘gamer’. Tampoco es raro que los intentos de compartir este hobby con la persona amada sean un fracaso. Son muchos los que solo conocen los videojuegos a través de la pantalla de su teléfono o que no juegan desde la época de SNES. Tratar de adaptarse a un videojuego moderno, especialmente al control simultáneo del personaje y la cámara mediante una decena de comandos, puede ser frustrante.

Haven ofrece buenas soluciones a estos problemas. El sistema de control es bastante sencillo y su sistema de movimiento, en el que nos deslizamos por la superficie del planeta, es intuitivo y satisfactorio. Incluso así, una persona con menos experiencia en los videojuegos puede tener problemas para controlar a su personaje. Este título permite que cualquiera de los dos jugadores tome el control de la exploración en cualquier momento. Gracias a esto, un nuevo jugador se puede acostumbrar a las mecánicas a su propio ritmo y bajo la guía de su compañero.

Esta facilidad de uso también está presente en los demás sistemas de juego. Los combates son muy sencillos y se limitan a elegir el tipo de ataque, defender o pacificar un enemigo. Gracias a esto, nos podemos asignar roles a cumplir para salir con vida: “yo ataco, tu defiende”, “pacífica a este enemigo mientras yo ataco al otro”, etc. También es posible coordinar los ataques para que sean más efectivos. Inicialmente requiere una constante comunicación, pero eventualmente dejaremos de necesitar palabras para coordinarnos.

A la hora de realizar otras actividades, cada jugador controla la mitad de un minijuego. elegir opciones de diálogo también requiere un convenio. No es posible jugar Haven con alguien más sin tener que ponernos constantemente de acuerdo en lo que queremos lograr. Gracias a esto, termina convirtiéndose en un gran ejercicio de comunicación.

Y no podemos olvidarnos de las mecánicas de supervivencia. Yu y Kay necesitan alimentarse, descansar y curar sus heridas. La preparación de alimentos es uno de esos minijuegos que deben ser completados entre dos y nos dan esa sensación de estar empacando un almuerzo para llevar a un paseo. Los personajes charlan mientras comen y el vínculo entre ellos —que desbloquea más escenas y situaciones— se fortalece, pero también el vínculo entre quienes los controlamos. Es una representación mecánica de una pareja real que se une al realizar actividades juntos.

Pero nada de eso sería tan efectivo si no fuera porque este juego hace que nos enamoremos de sus protagonistas.

Jóvenes calenturientos

Yu y Kay no solo se aman, se desean con pasión. La mayor fortaleza de este juego es la forma en que muestra una relación bastante creíble entre dos veinteañeros. Aunque nunca lo muestra explícitamente, el sexo es una parte común de sus vidas y es algo sobre lo que hablan sin tapujos y con mucho humor. Hay una escena relacionada con una “cobija pegajosa” que resulta hilarante.

Es realmente refrescante encontrar una relación como esta en un videojuego. Estamos tristemente acostumbrados a que la sexualidad de los personajes sea completamente ignorada o reducida a vergonzosas secuencias “excitantes”.

El corazón de Haven no está en la exploración, combates ni mecánicas de supervivencia, sino en las constantes charlas entre los dos protagonistas. Esto le da un tono de novela visual. Yu y Kay coquetean, juegan, hacen bromas, se preocupan, lloran y se apoyan. La difícil situación que viven puede llegar a estresarlos y hacerlos gritar de vez en cuando, pero no daña nunca lo que sienten el uno por el otro.

Es la fantasía que tenemos de alejarnos de todo. Dejar la sociedad atrás y crear una vida solo con la persona que amamos. Es por eso que el verdadero final resulta tan enternecedor y el final malo es tan cruel.

Amor es amor

Todo esto que decimos sobre Haven era verdad en su lanzamiento, pero se vuelve más real tras la llegada de la “actualización de parejas”.

Una crítica muy justa que se hizo contra el juego era que la trama, en la que una pareja de amantes escapa de una sociedad que los obliga a conformarse con algo que no son, hubiera encajado mejor con una pareja homosexual. Los desarrolladores se dieron cuenta de esto y corrigieron su error. Ahora, al comenzar el juego podemos elegir que Yu y Kay sean dos chicos, dos chicas o un chico y una chica.

Lo verdaderamente importante es que, aparte del arte y los actores que hacen las voces, nada en el juego cambia. Los diálogos se ajustan a los nuevos géneros, pero siguen siendo los mismos. El amor, la pasión y cariño que se sienten Kay y Yu son los mismos sin importar si son hombres o mujeres.

Hubiéramos deseado que estas opciones hubieran estado disponibles desde el lanzamiento original. Pero esa carencia no era lo único «malo» que tenía. Incluso tras la actualización quedan elementos problemáticos dentro del juego. Tener a un personaje LGBTI, la madre de Yu, como una villana opresora cuando jugamos con una pareja hetero desentona por completo con el tono de la historia. El final malo también cobra una dimensión aún más negativa cuando se juega con una pareja del mismo sexo.

Aún así, queremos agradecer a The Game Bakers por hacer este juego aún mejor y brindarnos a toda clase de parejas ‘gamer’ —heterosexuales o LGBTI— una representación muy positiva y una fascinante experiencia que incluso puede fortalecer nuestros lazos.

Haven está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y PC. La actualización de parejas es gratuita.