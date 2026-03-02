Videojuegos

Hay otro juego de God of War en desarrollo aparte del remake de la trilogía, su protagonista no sería Kratos ni Atreus

Pero sí es un personaje que ya conocemos.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
Julian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Parece que Sony quiere exprimir al máximo el mundo del dios de la guerra, lo cual no es de extrañar si tomamos en cuenta que es una de sus franquicias más exitosas. Aunque canceló el juego como servicio de la saga que estaba haciendo Bluepoint Games, recientemente lanzaron un metroidvania protagonizado por un joven Kratos, anunciaron un remake de la trilogía original, se está filmando una serie y parece que hay otro proyecto más en desarrollo: un juego completamente nuevo de God of War que no estaría protagonizado por Kratos ni Atreus, pero sí por un personaje que ya conocemos…. o eso dicen los rumores.

Los usuarios del foro Resetera encontraron la cuenta de LinkedIn de un ex miembro de Santa Monica Studio que dice haber trabajado como escritor en «una nueva franquicia dentro del universo God of War» entre 2020 y 2025. La frase clave es «nueva franquicia dentro del universo», pues esto encaja con otros rumores que hemos escuchado.

Se supone que Cor Barlog —director de God of War II y del God of War de 2018— lleva varios años trabajando en un juego aún no anunciado y todo apunta a que sería éste. Según otra información no verificada que ronda el internet, se trataría de un juego con «elementos de ciencia ficción relacionado con el universo de Kratos», pero hay otro chisme que nos parece más interesante.

Según el informante NateTheHate —que ya ha filtrado información certera en el pasado— este juego «sí está desarrollado en el universo de God of War y el personaje principal será Faye». También dijo que sería «más enfocado en la acción».

Por si no la recuerdan, Faye es la segunda esposa de Kratos y madre de Atreus. Aunque ella ya está muerta al comienzo del juego de 2018, su presencia se siente fuertemente en toda la duología y la vemos en recuerdos en God of War: Ragnarok, donde es interpretada por la actriz Deborah Ann Woll (True Blood, Daredevil).

Si esto resulta verdad, es posible que este juego sea otra precuela. Sabemos que en algún momento de la historia, Faye se enfrentó con Thor en Vanaheim. Sería interesante poder participar en esta batalla.

De acuerdo al informante, este juego podría ser anunciado pronto y salir a la venta para PlayStation 5 en la primera mitad de 2027. Insistimos en que todo esto son rumores y filtraciones no verificadas, así que tendremos que esperar para poder confirmar si este nuevo juego de God of War protagonizado por Faye es real o no.

