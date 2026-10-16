Así se ven Alastor, Charlie Morningstar y Vaggie de Hazbin Hotel en Fortnite – skins, objetos cosméticos y más detalles

Como parte del evento de Halloween ‘Pesadillas’ tenemos nuevos invitados a la batalla campal. Ya los habíamos visto en un anterior avance, pero ahora podemos dar una mejor mirada a las skins y objetos cosméticos de Alastor, Charlie Morningstar y Vaggie que llegan como parte de la colaboración de Hazbin Hotel con Fortnite.

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Estos atuendos y el lote con los objetos estarán disponibles en la tienda por tiempo limitado a partir de la noche del viernes 16 de octubre de 2026. Pueden ver el nuevo tráiler del ‘crossover’ a continuación.

Así se verán los atuendos de Alastor, Charlie y Vagatha ‘Vaggie’ en el juego.

El atuendo de Alastor además tiene un estilo adicional con su «forma de demonio».

Además de las skins, el lote de Hazbin Hotel en Fortnite incluirá los siguientes objetos:

Mochila retro Radio de Alastor

Mochila retro Alas de Vagatha

Mochila retro KeeKee

Pico Vara de Alastor

Pico Tridente de Charlie

Pico Lanza de Vagatha

Instrumento Marfiles de Alastor

Instrumento Micrófono Morningstar

Papel Sonrisa Hazbin

Gesto Plan de Alastor

Gesto ‘Un día felix’

Además de la colaboración con Hazbin Hotel, Fortnite recibirá en los próximos días ‘crossovers’ con Slenderman, Beetlejuice y La Purga.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.