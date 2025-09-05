Videojuegos

Hablamos sobre Hell is Us en el nuevo episodio del videopodcast Preguntas y Respuestas con GamerFocus

Todo lo que quieren saber sobre la guerra de Hadea.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 1 min

¿Es uno de los mejores juegos del año? ¿Es o no es un ‘soulslike’? ¿Cómo se juega? ¿Es muy difícil? ¿Qué nos dice sobre la guerra? Estas y otras preguntas sobre el nuevo juego Hell is Us reciben respuestas en un nuevo episodio de nuestro videopodcasts ‘Preguntas y Respuestas con GamerFocus’.

Ya pueden escucharnos (o vernos) a César Núñez, César ‘Kyota’ Salcedo’ y Julián ‘Sir Laguna’ Ramírez hablando a fondo sobre este título que también reseñamos hace poco. Pueden encontrar el videopodcast en el canal oficial de GamerFocus en YouTube y a continuación.

Si les pareció agradable pasar el rato con nosotros, los invitamos a ver pasados episodios en los que hablamos de juegos como Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Shinobi: Art of Vengeance y Ninja Gaiden Ragebound. ¡No olviden suscribirse a nuestro canal.

Si ya están jugando Hell is Us y necesitan ayuda, ya tenemos guías para completa los acertijos de la historia, las actividades especiales de ‘buenas obras’ y las misiones opcionales de Misterios.

Hell is Us – Reseña (PS5)
Aplicación de Game Boy Advance en Nintendo Switch Online recibe nueva funcionalidad pero retira el sonido de inicio predeterminado
Square Enix también estaría dispuesto a revivir Final Fantasy Tactics Advance y A2, así como crear nuevos juegos
Pac-Man World 2: Re-Pac potencia el juego de plataformas y acción para una nueva generación de jugadores
Silksong alcanzó a estar a menos de 14.000 pesos en Colombia
Todos los detalles para participar en la beta cerrada de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. con crossplay
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Aplicación de Game Boy Advance en Nintendo Switch Online recibe nueva funcionalidad pero retira el sonido de inicio predeterminado
No hay comentarios

Lo último

El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon presenta la expansión Megaevolución – Llamaradas Fantasmales
Cultura POP
La temporada 2 de Tomb Raider ya tiene fecha de estreno en Netflix
Cine y TV
Las skins de Beavis y Butt-head en Fortnite lucen mucho mejor que las de Call of Duty
Videojuegos
Roblox exigirá identificación de edad a todos los jugadores que usen el chat
Videojuegos