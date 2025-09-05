Hablamos sobre Hell is Us en el nuevo episodio del videopodcast Preguntas y Respuestas con GamerFocus

¿Es uno de los mejores juegos del año? ¿Es o no es un ‘soulslike’? ¿Cómo se juega? ¿Es muy difícil? ¿Qué nos dice sobre la guerra? Estas y otras preguntas sobre el nuevo juego Hell is Us reciben respuestas en un nuevo episodio de nuestro videopodcasts ‘Preguntas y Respuestas con GamerFocus’.

Ya pueden escucharnos (o vernos) a César Núñez, César ‘Kyota’ Salcedo’ y Julián ‘Sir Laguna’ Ramírez hablando a fondo sobre este título que también reseñamos hace poco. Pueden encontrar el videopodcast en el canal oficial de GamerFocus en YouTube y a continuación.

Si les pareció agradable pasar el rato con nosotros, los invitamos a ver pasados episodios en los que hablamos de juegos como Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Shinobi: Art of Vengeance y Ninja Gaiden Ragebound. ¡No olviden suscribirse a nuestro canal.

Si ya están jugando Hell is Us y necesitan ayuda, ya tenemos guías para completa los acertijos de la historia, las actividades especiales de ‘buenas obras’ y las misiones opcionales de Misterios.