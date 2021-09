Hell Let Loose no es un juego de disparos en primera persona común y corriente. Cuando llegó a Steam en julio de 2021 con su promesa de combates 50 contra 50, muchos esperábamos encontrar algo similar a Call of Duty. Quedamos sorprendidos con un sistema estratégico que nos divide en escuadrones con 14 roles diferentes y jugadores que interpretan a oficiales que no se encuentran en el campo de batalla, pero guían y dan órdenes a los demás.

Esta intrigante experiencia dejará de ser exclusiva para jugadores de PC. El estudio Black Matter y la distribuidora Team17 anunciaron que Hell Let Loose llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La fecha de lanzamiento de esta versión será el 5 de octubre de 2021.

El juego ya se puede preordenar para Xbox Series X|S. Quienes lo compren de esta manera obtendrán el paquete de contenido cosmético ‘The Silver Vanguard’.

Cómo participar en la beta de abierta de Hell Let Loose en PlayStation 5

La beta abierta de Hell Let Loose, exclusiva para los usuarios de la consola de nueva generación de Sony, se llevará a cabo entre el 16 y el 20 de septiembre de 2021. Para participar, solo tienen que descargar la versión de prueba desde PSN Store.

La beta permitirá acceso al modo ‘Warfare’ en el mapa Bosque Hurtgen, en el que cada equipo controla una mitad de la zona y debe intentar presionar a los oponentes. Cuando el juego sea lanzado oficialmente, tendrá más mapas inspirados en escenarios de combate reales de la segunda guerra mundial y el modo ‘Offensive’.

También podemos esperar actualizaciones gratuitas, como los mapas de Stalingrado, Kursk y las fuerzas soviéticas, que llegarán sin costo extra el primer trimestre de 2022.

Fuente: Team17