Heroes of the Storm no tendrá más contenido nuevo

Hace cuatro años, Blizzard decidió «reducir» el apoyo que le daba al MOBA con personajes de sus franquicias, acabando con su escena competitiva y disminuyendo el ritmo de los parches. Si ustedes creían que iban a celebrar los siete años del juego anunciando que lo volverían a apoyar, les tenemos una muy mala noticia. Heroes of the Storm dejará de recibir contenido y cosméticos nuevos en sus actualizaciones.

Mediante un comunicado oficial publicado en su sitio web, Blizzard anunció que la tienda de Heroes of the Storm, seguirá operativa, pero no tienen planes de agregar nuevo contenido para la compra. Los futuros parches se enfocarán en corrección de errores, mantenimiento del cliente y tal vez cambios de balance, si resultan necesarios. También continuarán las rotaciones de héroes y cambios de temporada.

Este sistema de «apoyo» es similar al que le dan a juegos ‘viejos’ que mantienen un número considerable de jugadores, como Starcraft y su secuela.

Un regalo de ‘despedida’

Como una especie de agradecimiento a los jugadores que siguen activos, el parche de actualización que llegará a Heroes of The Storm en la semana del 11 de julio de 2022 incluirá la montura rara Lagarto épico arcano. Todos los usuarios del juego podrán acceder a esta última pieza de contenido cosmético.

A pesar de todo, el juego cuenta con una buena variedad de personajes controlables.

La reacción de la comunidad de HoTS

Los jugadores en el subreddit de este título parecían resignados al abandono de Blizzard. Las últimas actualizaciones con contenido significativo llegaron a Heroes of the Storm hace más de dos años y por eso no están sorprendidos. Eso sí, están pidiendo que vuelvan a agregar al juego todos los cosméticos que han sido sacados de circulación en los últimos años.

Muchos otros dicen que continuarán jugando a pesar de todo.

