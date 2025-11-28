Herramienta en desarrollo que transformaría juegos de GBA para hacerlos compatibles con Game Boy Color

Si hay algo realmente atractivo entre las tendencias de videojuegos modernos, esos son los ‘demakes’ –como Elden Ring para Game Boy o The Witness… para NES–. En lugar de versiones ultra HD de juegos clásicos, es ingeniería inversa para adaptar juegos modernos en consolas antiguas. Simplemente por el reto técnico y la diversión, nada más que demostrar. Las consolas retro siguen siendo parte del ecosistema y son muchos los jugadores que las prefieren sobre otras más actuales. Cuando hablamos de un convertidor de juegos de Game Boy Advance a Game Boy Color, definitivamente tiene mi atención.

Esta es una nueva herramienta totalmente experimental y en desarrollo que de completarse, convertiría cualquier juego de GBA en un título de GBC automáticamente. El usuario de Reddit, Admirable-Battle2573, está trabajando en ella y publicó un video de cómo luciría Pokémon Sapphire en GBC.

La herramienta de ‘demake’ automático reduce la calidad gráfica, colores y ‘sprites’ de los juegos de GBA, modificando la música para que puedan ejecutarse en Game Boy Color. Todas las herramientas de conversión utilizadas han sido creadas por Admirable-Battle2573, con la idea de tener una biblioteca de juegos mucho más grande para la consola portátil favorita de Nintendo.

Todavía queda trabajo por hacer pero el video nos da una idea del potencial. ¿Qué te parecería poder jugar tantos buenos juegos de GBA en GBC? Por ahora dudamos de la compatibilidad de la gran mayoría de juegos, pero nos encantaría ver que sea una realidad por el simple hecho que se pueda hacer.