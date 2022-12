Hideki Kamiya revela detalles sobre Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Una de los anuncios más sorpresivos de la entrega de premios The Game Awards 2022 fue Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, un ‘spin-off’ de la serie protagonizada por la bruja más sexi de los videojuegos que luce muy diferente a lo que esperamos de estos títulos de PlatinumGames.

Mediante una publicación en el sitio web oficial del estudio, el reconocido Hideki Kamiya —supervisor de la franquicia— habló sobre lo que podemos esperar de este nuevo título.

Pero antes que nada, queremos compartir con ustedes nuevamente el tráiler. Este nos deja ver el estilo visual que sus creadores describen como «un cuento de hadas ilustrado».

En su publicación Kamiya dice que «Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon es algo completamente nuevo para PlatinumGames y es hecho casi completamente por un grupo de desarrolladores jóvenes con la ayuda de unos pocos veteranos«.

Luego dice que nadie se debe dejar intimidar por el nombre de Bayonetta en el título. Sabe que este es asociados con juegos de «acción hardcore», pero aclara que esta es una experiencia nueva y diferente a lo que se ha hecho en la franquicia. Agregó que quiere que sea «una experiencia inolvidable para jugadores que tal vez no se sientan cómodos con juegos de acción o incluso para quienes no están familiarizados para nada con la serie Bayonetta«.

Sobre la jugabilidad, simplemente dice que tendremos que combinar los poderes mágicos de la pequeña Cereza con el ‘poder feroz’ de Chesire, el demonio que encuentra en su viaje por el bosque prohibido de las hadas para rescatar a su madre. Sobre ellos también dice que son «dos almas inexperimentadas que deben crecer y descubrir quiénes son realmente».

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon saldrá a la venta exclusivamente para Nintendo Switch el viernes 17 de marzo de 2023. Si quieren conocer más sobre la protagonista, les recomendamos leer nuestro análisis a fondo de esta bruja (Parte I – Parte II).

