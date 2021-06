El Nintendo Direct de E3 2021 nos dejó bastante contentos gracias a anuncios como Metroid Dread y el relanzamiento de Fatal Frame: Maiden of Black Water. Sin embargo, no podemos evitar sentirnos algo tristes y preocupados al no tener nuevas noticias sobre Bayonetta 3 durante este E3.

La verdad es que ha pasado mucho tiempo desde que vimos algo sobre este juego. Bayonetta 3 fue anunciado en The Game Awards a finales de 2017 y no hemos sabido mucho al respecto desde entonces. A comienzos de 2020, Hideki Kamiya y Atsushi Inaba dijeron que «su desarrollo avanza sin problemas» y no se ha dicho casi nada desde entonces.

Las expectativas han generado muchas especulaciones en línea. Algunos aseguran que el juego fue cancelado y otros argumentan que su desarrollo fue reiniciado de forma similar lo que ocurrió con Metroid Prime 4. Hideki Kamiya, director del primer Bayonetta y productor de su secuela, tiene algunas palabras para estas personas:

欲しい情報が公開されなくてイライラしたり怒りが湧いたりする事はあるでしょう…

「早く情報出せ」

「何か見せろ」

こういうのは分かりますよ…

でも

「開発中止したんちゃうか」

「仲違いしたんだろ」

などの事実に基づかない負の妄言は迷惑な公害に他ならないんですよ… — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) June 16, 2021

“Entiendo por qué la gente dice ‘apúrense y den alguna información’ o ‘muéstrennos algo’. Pero comentarios imprudentes como ‘ pararon el desarrollo’ o ‘lo están aplazando’ no son más que basura molesta”.

En sus siguientes tweets, Kamiya se refirió a los especuladores con insultos y demostrando lo mucho que le molesta todo lo que dicen las personas que no tienen idea sobre el estado del desarrollo del juego.

Hideki Kamiya

Tendremos que seguir esperando noticias sobre Bayonetta 3. Mientras tanto, es mejor no tratar de adivinar por qué se están demorando tanto en mostrarnos cómo va su desarrollo.

Via: Kotaku

Fuente: cuenta de Hideki Kamiya en Twitter