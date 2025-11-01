Hideki Kamiya se interpuso fervientemente ante quienes querían quitarle las gafas a Bayonetta

Las gafas de Bayonetta son tal vez una de las partes más icónicas de su imagen, pero esto podría no haber sido así si Kamiya no hubiese intervenido. Respondiendo a un fanático que preguntaba sobre una cita de una entrevista antigua (vía Automaton), donde se afirmaba que «las gafas de Bayonetta son como su ropa interior», Kamiya confirmó que alguien más lo había dicho, concretamente el director de animación, Yuji Shimomura. Sin embargo, Kamiya también mencionó que hubo peticiones durante el desarrollo para que se le quitaran las gafas a Bayonetta.

Cuando diseñaba a Bayonetta, los clientes me pidieron que le quitara las gafas, y es cierto que me negué… Además, también es cierto que Shimomura-san, quien dirigió la escena, pronunció la famosa frase: ‘Las gafas de Bayonetta son prácticamente su ropa interior, así que no se las quiten nunca'».

En Bayonetta 3, podemos personalizar los colores del vestuario, accesorios y cabello de Cereza.

La diseñadora de personajes de Bayonetta, Mari Shimazaki, también comentó al respecto. Sobre cómo empezó todo el tema de las gafas, Shimazaki reveló:

“Durante el desarrollo de Bayonetta 1, estaba dibujando bocetos cuando, de repente, Kamiya-san estaba detrás de mí y murmuró: ‘Quiero que le añadas gafas a ese diseño’. Así empezó todo. Después, sin importar qué boceto hiciera, él siempre decía: ‘¿Probamos a añadirle gafas?’. Así que empecé a preparar una capa para las gafas. Hubo muchos altibajos hasta que nos decidimos por el diseño final, pero la capa de las gafas siempre estuvo lista. Sin embargo, incluso ese momento en que se quitó las gafas fue un momento Bayonetta, y creo que eso es lo que la hace tan Bayonetta”.

La trilogía completa de Bayonetta se puede jugar en Nintendo Switch. Así como la precuela Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.