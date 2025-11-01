Videojuegos

Hideki Kamiya se interpuso fervientemente ante quienes querían quitarle las gafas a Bayonetta

"No me hagas suplicar".

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Las gafas de Bayonetta son tal vez una de las partes más icónicas de su imagen, pero esto podría no haber sido así si Kamiya no hubiese intervenido. Respondiendo a un fanático que preguntaba sobre una cita de una entrevista antigua (vía Automaton), donde se afirmaba que «las gafas de Bayonetta son como su ropa interior», Kamiya confirmó que alguien más lo había dicho, concretamente el director de animación, Yuji Shimomura. Sin embargo, Kamiya también mencionó que hubo peticiones durante el desarrollo para que se le quitaran las gafas a Bayonetta.

Cuando diseñaba a Bayonetta, los clientes me pidieron que le quitara las gafas, y es cierto que me negué… Además, también es cierto que Shimomura-san, quien dirigió la escena, pronunció la famosa frase: ‘Las gafas de Bayonetta son prácticamente su ropa interior, así que no se las quiten nunca'».

En Bayonetta 3, podemos personalizar los colores del vestuario, accesorios y cabello de Cereza.

La diseñadora de personajes de Bayonetta, Mari Shimazaki, también comentó al respecto. Sobre cómo empezó todo el tema de las gafas, Shimazaki reveló:

- Publicidad -

“Durante el desarrollo de Bayonetta 1, estaba dibujando bocetos cuando, de repente, Kamiya-san estaba detrás de mí y murmuró: ‘Quiero que le añadas gafas a ese diseño’. Así empezó todo. Después, sin importar qué boceto hiciera, él siempre decía: ‘¿Probamos a añadirle gafas?’. Así que empecé a preparar una capa para las gafas. Hubo muchos altibajos hasta que nos decidimos por el diseño final, pero la capa de las gafas siempre estuvo lista. Sin embargo, incluso ese momento en que se quitó las gafas fue un momento Bayonetta, y creo que eso es lo que la hace tan Bayonetta”.

La trilogía completa de Bayonetta se puede jugar en Nintendo Switch. Así como la precuela Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.

👓🍒

Hideki Kamiya

Hideki Kamiya se interpuso fervientemente ante quienes querían…
Con el anuncio de la secuela de Okami,…
PlatinumGames se queda sin varios de…
PlatinumGames adquiere The Wonderful 101 por…
Hideki Kamiya anunció que abandonará el…
Fatal Fury: City of the Wolves, Mai Shiranui y Chun-Li chocan en nuevo tráiler
El remake de Silent Hill 2 ha sido clasificado por la ESRB
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Fox Hunt y todo lo que sabemos de la actualización 1.2.1
‘Homero el malo’ y ‘estúpido y sensual Flanders’ están en el pase de Los Simpson en Fortnite
El primer tráiler de Poppy Playtime Capítulo 5 nos prepara para enfrentar al Prototipo
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Fatal Fury: City of the Wolves, Mai Shiranui y Chun-Li chocan en nuevo tráiler
No hay comentarios

Lo último

Cómo inscribirse en la segunda prueba beta de Arknights: Endfield para PC, móviles y PS5
Videojuegos
Fecha, tráiler y detalles de Fractured Utopias, el primer DLC de Frostpunk 2
Videojuegos
Leyendas Pokémon: Z-A hace más fácil obtener las Megapiedras en la Temporada 2 reduciendo la exigencia de rango
Videojuegos
Para Take-Two no hay forma de que un GTA con elementos en IA sea una buena idea
Videojuegos