Hideo Kojima celebra el noveno aniversario de Metal Gear Solid V

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain debutó el 1 de septiembre del 2015… Desde entonces han pasado nueve años. Durante este tiempo, en el cual el verdadero «dolor fantasma» fue nunca haber podido experimentar la «Misión 51«, Hideo Kojima no le había dedicado tanto espacio en su cuenta en X, antes Twitter, a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, su último juego trabajando para Konami.

Así recordó Hideo Kojima su trabajo en Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Kojima recordó su trabajo en Metal Gear Solid V: The Phantom Pain contándole a sus seguidores que él hizo mucho más que dirigir el juego. Ya que también trabajó en los vídeos promocionales, tráileres, mercancía promocional y key visuals. Esto es porque la filosofía o estilo del director japonés es que él esté involucrado en estos aspectos. Esto sin recurrir a contratar a una agencia de PR externa. Además, Kojima agregó —en una segunda publicación en su perfil— «Es difícil hacer todo esto mientras se crea el juego al mismo tiempo, pero creo que todo esto es parte de mi trabajo».

Hideo Kojima es conocido por editar personalmente los trailers de sus juegos. Sin embargo, pocos conocían que el director japonés estaba involucrado en tantos aspectos de la producción. Todos estos, más allá del desarrollo del juego en sí. Cabe resaltar que el tráiler de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, que fue compartido en E3 2015 y ambientado por la canción Elegia de New Order sigue siendo una de las mejores ediciones que ha hecho en un adelanto Hideo Kojima.

Un año antes del estreno del tráiler «Elegia» de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Hideo Kojima presentó en E3 2014 un adelanto ambientado con la canción «Nuclear» de Mike Oldfield.

Ahora que Hideo Kojima ha tomado un poco de tiempo para recordar su último trabajo en Konami, vale la pena soñar. Así que esperemos que en un año, cuando se celebre el décimo aniversario de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Kojima nos cuente algo sobre el material que no alcanzó a salir a la luz.

Fuente:cuenta oficial en X, antes Twitter de Hideo Kojima