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Hideo Kojima reveló el elenco de actores de Physint

PlayStation no quería "Eso".

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A pesar de toda la novela que presenciamos cuando PlayStation decidió no publicar Physint y Xbox decidió salvar el juego, todavía sabemos muy poco sobre el próximo juego de Kojima Productions. Es conocido que será un juego de espionaje y que «combinará técnicas cinematográficas con la interactividad de un videojuego», pero ni siquiera estamos seguros de que quiere decir eso en realidad.

Durante la presentación de Xbox en Tokyo Game Show 2026 finalmente pudimos conocer unos pocos detalles más sobre este títulos. El mismo Hideo Kojima apareció en video para hablar sobre el estado actual de OD-Knock (el juego de terror con Sophia Lillis y Hunter Schafer antes simplemente conocido como OD) y Physint, del cual reveló los actores que formarán parte de su elenco y quién será el protagonista.

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Kojima nuevamente dijo que Physint «redefinirá el género de la acción y el sigilo» y que contará con las actuaciones de:

  • Charlee Fraser (Furiosa: De la saga Mad Max)
  • Ma Dong-seok (Tren a Busan, Eternals)
  • Minami Hamabe (Kakegurui, Shin Kamen Rider, Godzilla Minus One)

El protagonista será Bill Skarsgard (It, Barbarian, Nosferatu). Él interpretará al personaje que controlaremos en el juego.

También se reveló un afiche promocional que contiene la frase «La siguiente guerra fría comienza», lo cual sugiere que tendrá una trama de intriga política internacional. Este también nos recuerda que el diseño de personajes y objetos mecánicos estará a cargo de Yoji Shinkawa, el mismo responsable del icónico ‘look’ de la serie Metal Gear.

Todavía hay muchas cosas que no conocemos sobre Physint y el hecho de que los actores apenas fueron contratados a comienzos de año, sugiere que todavía falta muchísimo para su lanzamiento. No hay pistas sobre la fecha en que podremos jugar este título de Kojima y hay quienes creen que no será esta década.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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