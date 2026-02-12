Highguard habría perdido a gran parte de su equipo semanas después de su lanzamiento

El juego recién lanzado parece estar en problemas ya que según reportan medios como Kotaku y GamesRadar, el estudio Wildlight Entertainment, desarrollador de Highguard, habría realizado despidos masivos apenas unas semanas después del lanzamiento del juego, un shooter multijugador con enfoque de servicio que nunca terminó de encontrar su lugar desde su presentación inicial.

Highguard fue anunciado durante The Game Awards 2025, donde su tráiler generó reacciones tibias dentro de una audiencia ya cansada de nuevas propuestas de hero shooters live service. Más allá del impacto inicial, el juego quedó rápidamente rodeado de dudas sobre su identidad y su propuesta frente a un mercado claramente saturado de títulos como servicio, un terreno en el que en los últimos años también se han visto fracasos sonados como Concord, que apenas logró mantenerse activo durante un corto periodo de tiempo.

A pesar del “hype” previo al lanzamiento impulsado por figuras visibles de la industria como Geoff Keighley, esto no habría sido suficiente para revertir esa percepción. Highguard llegó con un recibimiento mixto y múltiples reportes de problemas de rendimiento. En las semanas posteriores, Wildlight lanzó varias actualizaciones importantes con el objetivo de ajustar el balance, responder al feedback de la comunidad y mejorar el estado general del juego, aunque el impacto de estos updates parece no haber sido el esperado.

En ese contexto, al jugar Highguard es fácil encontrarte con un juego que se siente rápido en lo superficial, pero sorprendentemente metódico con el paso de las partidas. Aunque las primeras horas pueden resultar entretenidas, también deja la sensación de ser difícil de leer y algo monótono tras sesiones prolongadas, especialmente en un género donde la claridad y el ritmo suelen ser claves para retener jugadores.

La información sobre los despidos surgió a , donde el diseñador de niveles Alex Graner confirmó que él y lo que describe como “la mayoría del equipo de Wildlight” fueron desvinculados.

“Lamentablemente, junto con la mayoría del equipo de Wildlight, hoy fui despedido”, escribió Graner. “Esto duele bastante, ya que había mucho contenido sin lanzar en el que trabajé y que esperaba ver en Highguard. Aun así, estoy entusiasmado por lo que venga después”.

El mensaje deja entrever que Highguard tenía planes de contenido que no alcanzaron a materializarse, algo que contrasta con la rapidez con la que el proyecto parece haber entrado en una fase de recorte. Al momento de publicación, Wildlight Entertainment no ha emitido un comunicado oficial sobre los despidos ni ha aclarado qué ocurrirá con el futuro del juego.

Por ahora, Highguard sigue disponible en PS5, PC y XBOX Series, y además recibiendo soporte técnico, pero la salida de gran parte del equipo que lo desarrolló plantea dudas razonables sobre cuánto contenido adicional llegará realmente al juego en los próximos meses.