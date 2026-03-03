Highguard seguirá el mismo triste destino de Concord: dejará de funcionar a pocas semanas de su lanzamiento

El día del lanzamiento de este juego a finales de enero compartimos una ambiciosa ‘hoja de ruta’ con todo el contenido que planeaban lanzar sus desarrolladores durante su primer año. Tristemente, no llegaremos a ver ninguno de esos nuevos personajes, mapas y monturas… bueno, solo a un personaje más, pero eso no importa mucho. El estudio Wildlight Entertainment anunció que Highguard va a recibir pronto su última actualización y dejará de funcionar poco después de eso.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Highguard. Seguir

En un comunicado compartido en la cuenta oficial del juego en Twitter, los creadores de este título anunciaron que decidieron cerrar Highguard permanentemente el jueves 12 de marzo de 2026. Eso significa que el juego tuvo una vida de menos de dos meses.

El resto del comunicado agradece a los dos millones de jugadores que probaron el juego y explicaron la razón por la que decidieron abandonarlo:

A pesar de la pasión y el trabajo duro de nuestro equipo, no hemos podido construir una base de jugadores sostenible que nos permita apoyar el juego a largo plazo.



Como despedida, van a lanzar un nuevo Guardián, una nueva arma y sus árboles de habilidades en las próximas horas para que los jugadores puedan disfrutar un poco más del trabajo del equipo.

¿Qué fue lo que Highguard hizo mal?

En realidad, no hizo nada realmente malo. Es un juego perfectamente divertido con un sistema de monetización que ha funcionado bastante bien para otros títulos. El problema es que el mercado para esta clase de títulos que demandan tanto tiempo y atención de una base de usuarios está completamente saturado. Los jugadores están más que felices de probar un nuevo juego competitivo —sobre todo si es gratis, eso explica por qué tuvo tan buenos números inicialmente— pero a menos que haga algo especial, todos regresarán después a Fortnite, Marvel Rivals, Overwatch o sea cual sea el juego como servicio en el que ya han invertido tiempo y dinero. Highguard tenía una propuesta algo original, pero no fue suficientemente atractiva para sostener la cantidad de jugadores que necesitaba… y menos aún que gastaran dinero en contenido opcional.

Si es tan difícil hacerse un espacio en este mercado ¿por qué hay tantos estudios intentándolo a pesar de ver tantos fracasos como éste? Eso es porque el riesgo puede valer la pena. Si el juego como servicio que lanzan resulta ser exitoso, las ganancias que tienen podrían sostenerlos por años. Tristemente, este no fue el caso de este título… ni el de Concord, ni el de Hyper Scape, ni el de Spellbreak, ni el de Dauntless, ni el de Anthem…

También hay que mencionar una desagradable cultura «en línea» que se dejó influenciar por comentarios negativos tras la revelación del juego en The Game Awards 2025 y se dedicaron a desprestigiar un título que ni siquiera jugaron. Highguard definitivamente merecía algunas críticas y nosotros también desearíamos que hubieran menos juegos como servicio en favor de títulos más tradicionales, pero los niveles de toxicidad que tuvieron que afrontar sus desarrolladores no estaban justificados en lo más mínimo.

Mientras exista la posibilidad de que un juego se convierta en «el nuevo Fortnite«, van a haber estudios que sigan intentando crearlo corriendo el riesgo de tener que cerrar su juego dentro de un tiempo y despedir docenas de empleados y no resulta ser así. Nos da mucha tristeza pensar que los desarrolladores de Highguard trabajaron casi cuatro años para dar vida a este juego y tener que verlo morir en cuestión de días. Y no solo eso, sino que la mayoría de ellos seguramente van a quedar desempleados.

Esperamos no tener que ver que esto le pase a más estudios. Si quieren probar Highguard antes de que cierre, todavía lo encontrarán disponible para ser descargado gratis en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en PC.