Hilda con la armadura/Robe de Odin celebra 40 años del anime en el juego móvil Saint Seiya: Knights of the Zodiac EX

Hilda de Polaris, la representante de Odin en la tierra de Asgard alguna vez poseída por el Anillo del Nibelungo, llegó a Saint Seiya: Knights of the Zodiac EX (iOS, Android, PC) en conmemoración al 40 aniversario del ‘anime’. El juego es desarrollado por Efun Game y oficialmente autorizado por Toei Animation. El modo historia recibió un evento titulado ‘La Leyenda de Asgard’, basado en el popular arco exclusivo del ‘anime’ Saint Seiya que no hizo parte del ‘manga’ de Masami Kurumada.

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Además de Hilda vistiendo la Robe de Odin, los dioses guerreros de Asgard se unirán en el futuro al juego para móviles y PC. En la historia del ‘anime’, se necesitan los siete Zafiros de Odin que protegen cada guerrero para invocarla, siendo Seiya de Pegaso y Aiolia de Leo los únicos mortales conocidos que han sido merecedores de vestir dicha armadura, aparte del dios Odin según la mitología nórdica de la serie.

La diadema tiene laterales empinados de diamante que cubren casi todo el rostro y evoca al casco alado del dios. La protección del pecho cubre casi toda esa área, dejando levemente desprotegido el vientre de su portador. Las hombreras tienen forma de diamantes y están adornadas con un conjunto de púas. Las piernas por su lado cubren desde el muslo hasta el pie. Completan la armadura los protectores de brazos, el cinturón, y Balmung, la espada de Odin que viene incluida como arma insignia del dios homónimo.

En el ‘spin-off’ Saint Seiya: Soul of Gold, la Robe de Odin en su forma ‘object’ se adapta en una pequeña estatuilla de manera similar a la Cloth de Athena.