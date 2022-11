Si están suscritos a este popular servicio de ‘streaming’ de ‘anime’, seguramente conocen a esta adorable chica. Hime no se limitará a acompañar la publicidad de esta aplicación, pues la mascota de Crunchyroll muy pronto protagonizará su primer videojuego: Hime’s Quest.

Lo curioso es que no solo podremos jugarlo en PC, sino también en la consola portátil retro Game Boy Color. Pueden ver el primer avance del juego a continuación.

Este nostálgico juego imitará el estilo de los títulos que disfrutamos en la consola de Nintendo a finales de los años noventa. Lo poco que hemos visto nos recuerda al gran clásico The Legend of Zelda: Link’s Awakening (el original, no su ‘remake’ de 2019 para Switch)

Pueden ver algunas imágenes de este nuevo título a continuación.

Las versiones físicas del videojuego de Hime para Game Boy Color se venderá exclusivamente en la Crunchyroll Store (naranja) y en la web de Limited Run Games (azul). Tiene un costo de $44.99 dólares (aproximadamente 225.000 pesos colombianos) y se podrá preordenar entre el 18 de noviembre y el 23 de diciembre de 2022.

Hime’s Quest, el juego protagonizado por la mascota de Crunchyroll, Hime, estará disponible en diciembre de 2022. La versión para PC será gratis y se podrá jugar directamente desde un navegador.

Via: Gematsu

Fuente: Crunchyroll