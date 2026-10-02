La historia y finales de Silent Hill: Townfall explicados – simbolismo, teorías y conexión con el lore de los otros juegos

Al igual que Silent Hill f, Silent Hill: Townfall se aleja del pueblo titular que recorrieron Harry Mason y James Sunderland para llevar el horror a otras partes del mundo. En esta ocasión se trata de St. Amelia, una pequeña población costera de Escocia que ha sufrido una terrible tragedia que ha atraído el miedo de la colina silenciosa. En este artículo vamos a hacer un análisis a fondo de la historias, el lore y finales del juego para entender sus metáforas y simbolismo, encontrar una explicación para sus eventos sobrenaturales y descubrir si hay conexiones con los otros títulos de la saga.

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Sobra decir que este artículo tiene spoilers de toda la trama. No les recomendamos seguir leyendo si no han terminado el juego a menos que nos les moleste conocer todo lo que ocurre de antemano.

La verdad sobre CEG, el SWDP y la tragedia de St. Amelia

Este es un resumen de los eventos previos al juego, los cuales descubrimos mediante conversaciones, flashbacks y leyendo los documentos que encontramos.

St. Amelia era una colonia fundada en una isla supuestamente abandonada de la costa de Escocia a mediados del siglo XIX. Fue creciendo poco en torno a la pesca hasta la llegada de la corporación Chapman Energy Group en los años 70, cuando descubrieron petroleo en las aguas cerca de la isla y construyeron la plataforma petrolera SWDP (South Well Drilling Platform). Debido a esto, invirtieron mucho dinero en la isla para convertirla en una sede desde la cual operar su rentable negocio y alojar a sus empleados. Su éxito causó que la influencia de la CEG se expandiera aún más con una refinería local y planes para expandirse aún más en la isla mediante una fábrica de gas modular y un complejo de telecomunicaciones.

A finales de 1995, un empleado de la SWDP descubrió un unos compresores recíprocos defectuosos. A pesar de reportar el problema, Richard Shaw —director ejecutivo de la CEG—no aprobó su reparación porque no habría que parar la operación de la instalación por varios días o incluso semanas, lo que costaría millones. Preocupado por la situación, el sindicato de trabajadores solicitó una evaluación externa de la SWDP y lograron conseguir un experto de Nueva York que estaba por fuera de la influencia de los directivos de CEG para evitar que fuera chantajeado o manipulado por Shaw: Simon Ordell.

El 16 de enero de 1996, durante la inspección de Ordell, los compresores fallaron y causaron un derrame, lo que a su vez originó un terrible incendio que comenzó a consumir toda la instalación.

Esta tragedia causó una crisis en St. Amelia. Los servicios de emergencia y salud no estaban preparados para algo así y fueron abrumados por la magnitud de la situación. Una enfermera inglesa llamada Zoe Ellis que trabajaba en la clínica infantil trató de ayudar a pesar del abuso del médico jefe, pero la mayoría de sus pacientes terminaron perdiendo la vida y solo logró salvar a uno. Simon Ordell se convirtió en el único sobreviviente de la catástrofe. 96 personas murieron.

Mientras tanto, CEG estaba tratando de lidiar con la catástrofe de relaciones públicas que trajo el incendio del SWDP. El CEO Richard Shaw trató de culpar a un ingeniero de lo ocurrido para salvarse a sí mismo. Furiosos por esto, la junta directiva de la empresa comenzó a considerar retirarlo de su cargo y restringieron su acceso a la sede. A pesar de eso, él continuó con sus planes y usó su influencia para conseguir un corazón de trasplante que Simon Ordell estaba necesitando urgentemente. Su objetivo es que agradecido por lo que hizo, el inspector aceptara su narrativa sobre lo ocurrido y declarara en juicio que no había nada que la CEG hubiera podido hacer para evitar la tragedia.

Con sus argumentos sobre como «St. Amelia necesita a la CEG para sobrevivir» y amenazándolo con «quitarle el corazón» que él le consiguió. Richard convenció a Simon de testificar a favor de su organización. Mientras tanto, las tensiones en el pueblo continuaban en aumento, se organizaron protestas en contra de CEG y muchas viudas culparon a la enfermera Zoe Ellis por no haber salvado a sus seres queridos, salvando en su lugar a al hombre que estaba mintiendo en la corte.

De dónde vienen el «Otro mundo» y los monstruos de Silent Hill: Townfall

Así como el “otro mundo” del primer Silent Hill representa las torturas que sufrió Alessa y el de Silent Hill 2 representa los pecados de James, el de Silent Hill: Townfall está ligado a los eventos que alteraron la vida de Simon, Zoe y Richard: la tragedia del SWDP. El cielo se pinta de rojo para imitar las luces de las alarmas de emergencia y las tuberías de petróleo invaden a St. Amelia, mientras que el concreto que sella los pozos de cimentación cubre el hospital.

También como en los otros juegos, los monstruos que enfrentamos son simbólicos de los eventos que sufrió el pueblo o de los pecados —reales o percibidos— de los personajes.

A pesar de la primera impresión que nos da, los Lunger no son «cabezas de hacha». Lo que atraviesa su cabeza es probablemente un panel del SWDP, está atado por correas de seguridad industriales y le faltan las manos. Creo que representa los empleados de CEG que se encontraban «atados por la empresa» e incapaces de hacer algo para arreglar la situación.

Los Afligidos son los pacientes del centro médico de St. Amelia que murieron debido al colapso del sistema de salud de la isla debido a la catástrofe. Aparecen por primera vez para atormentar a Zoe debido a la forma en que ella cree que les falló y que murieron por su culpa. Tomen nota de la herida quirúrgica de su pecho —como si los hubieran abierto para hacer una autopsia o para sacarles el corazón— y del hecho de que de allí sale una aguja intravenosa. Esto será importante más adelante.

Los Caídos son los cuerpos que encontramos en el muelle de St. Amelia y en las calles de Clara Woods. Son los trabajadores que murieron en el SWDP y que cayeron de la plataforma para ser arrastrados a la playa de la isla por las maréas. El hecho de que caigan del cielo cuando la criatura llamada El Colapso pasa por allí es importante.

El significado detrás de las Viudas no es nada sutil. Si su nombre no era suficiente para determinar que se trata de las esposas de los hombres que murieron en el SWDP, las fotos de las víctimas que tienen pegadas a sus cuerpos y los carteles de protestas que usan como vestido lo dejan claro. Ellas son las encargadas de atormentar a Richard Shaw y matarlo una y otra vez mientras trata de llegar al edificio de la CEG.

El Peso es el tormento de los jugadores y también de Simon. Como vemos en los finales de Silent Hill: Townfall este monstruo es él mismo de forma similar a como Pyramid Head es James en SH2. La figura encorvada es el mismo Simon Ordell cargando con el peso de la culpa por haber ayudado a Richard y no haber permitido que las víctimas de sus decisiones tuvieran justicia. Sobre su cabeza están seres sin rostro que representan a los habitantes de St. Amelia cuyas muertes le pesan a pesar de nunca haberlos visto en persona.

Finalmente tenemos El Colapso, el cual es la representación misma de la plataforma petrolera que fue destruida y que cambió las vidas de los habitantes de St. Amelia. Ronda el pueblo porque sus habitantes nunca podrán olvidar lo que ocurrió y de este caen los Caidos así como las víctimas cayeron del SWDP. De este también viene la sonda nasogástrica con la que estaba intubado Richard al principio del juego para representar como es esto lo que mantiene con vida y en constante tortura al verdadero culpable de la catástrofe.

La “maldición” de St. Amelia

Silent Hill está construido en una región donde los nativos solían realizar rituales misteriosos de comunicación con los espíritus y exorcismos. También es un lugar marcado por las torturas realizadas en una vieja prisión, las acciones de un culto religioso pagano y donde crece una planta alucinógena. Ebisugaoka, el pueblo de Silent Hill f, es el centro de un conflicto entre dos poderosos kami. Esto explica los eventos sobrenaturales que ocurren en los juegos. ¿Pero que hay de St. Amelia?

La información que encontramos sobre el pasado de la isla en Silent Hill: Townfall no sugiere que nada turbio haya pasado en la isla. No es un portal a otra dimensión, no hay leyendas de criaturas extrañas ni dicen que sea el lugar de descanso de un horror cósmico submarino. Es una isla común y corriente. Entonces, ¿por qué de repente está llena de monstruos y castigando los pecados de los forasteros?

Una posibilidad es que se deba al fenómeno Silent Hill. Esta es una idea establecida en el juego Silent Hill: The Short Message que habla de un fenómeno que afecta a “personas psicológicamente inestables” en todo el mundo y que “les hace experimentar ilusiones sensoriales, especialmente la presencia de niebla, y les hace perder la conciencia”. El documento que encontramos al respecto trata de darle una explicación psicológica a un fenómeno que también puede ser sobrenatural, pero no dice mucho al respecto.

Otra teoría que se vinculaba directamente con el ‘lore’ de la saga se refería a la intravenosa que tiene Simon y que no puede quitarse hasta el final del juego. Planteaba que la medicina que le estaba aplicando en realidad era la droga White Claudia y que eso era lo que estaba transportándolo al otro mundo. Aunque es una teoría divertida e interesante, no tiene soporte en el juego. La cánula representa su trato con Richard, la «sangre» de la gente de St. Amelia que lo mantiene con vida. Es lo que debe rechazar. Debe decir la verdad, pero quitarsela podría significar su muerte como de hecho vemos en uno de los finales.

También hay que tener en cuenta el extraño ‘cómic precuela’ Silent Hill: Townfall – The Dock House. En este vemos al encargado del muelle que descubre un acceso al «otro mundo», pero luce completamente diferente al del juego. Esta versión parece estár relacionada con la pesca y es perseguido por un monstruo que parece parte hombre y parte pez. Algunos interpretan este cómic como que efectivamente hay una fuerza sobrenatural en St. Amelia que castiga a quienes se sienten culpables de forma similar a lo que vemos en Silent Hill 2. El encargado del muelle habría sido culpable de la muerte en altamar de un compañero de pesca, pero es solo una interpretación. El cómic en realidad no explica nada.

Al final del juego parece que tanto Simon como Richard creen que están allí para darse cuenta que no pueden deshacer lo ocurrido y ser castigados por lo que hicieron, pero Zoe cree que eso no es correcto. Según ella, es para que descubran el sufrimiento de la gente del pueblo —ellos tres son extranjeros después de todo— y se den cuenta que lo que deben hacer de ahí en adelante es tratar de ayudar.

Es un sentimiento bonito, pero el juego parece desviarse hacia otras ideas en sus finales.

Los “pecados” de Richard, Simon y Zoe

Richard Shaw, CEO de la empresa, no parece sentirse culpable de haber causado la tragedia con su negligencia. De hecho nos grita que no tiene nada que ver porque «ni siquiera estuvo allí”. El hecho de estar atrapado en este lugar parece sugerir que muy en el fondo sabe que tiene la culpa, aunque hay otra explicación que no nos fuerza a creer que los CEO tienen conciencia: Richard está aquí voluntariamente porque cree que aquí puede cambiar las cosas para no tener que pagar por lo que hizo.

Hay diálogos que sugieren que Simon fue “arrastrado” a este lugar infernal por Richard porque él lo necesita para poder «solucionarlo todo», reflejando que también lo necesitaba para que lo absolviera de lo que ocurrió en la investigación judicial. Su objetivo es que Simon abra la puerta de la habitación de hotel donde Zoe lo estuvo cuidando para poder matarla. El juego no explica bien por qué quería hacer esto ni qué creía que iba a cambiar al hacerlo. No hemos encontrado ningún documento que vincule a Zoe con Richard, pero algunas teorías creen que Richard podría haber chantajeado a la enfermera para que salvara a Simon por encima de los habitantes del pueblo porque lo necesitaba para que declarara a su favor. Otros creen que Zoe podría haber causado voluntariamente la muerte de uno o varios pacientes en busca del corazón que buscaba Richard para el transplante de Simon.

Seguimos buscando textos o algo que confirme o niegue esto. En todo caso, parece que él veía a la enfermera como un «cabo suelto» del que debía deshacerse. Por lo pronto, lo más probable es que estaba buscando «cambiar las cosas» de modo que Zoe no hubiera podido salvar a Simon, de este modo no habría un testigo de lo que ocurrió y no tendría que manipular a nadie más para lograr su propósito.

Simon se dejó arrastrar por Richard a este purgatorio porque sentía que debía ser castigado por lo que hizo: mentir en su declaración y de eso modo negar justicia por lo ocurrido a la gente de St. Amelia. Igual que Richard, buscaba cambiar las cosas, pero el juego es insistente en decir que «no se puede cambiar nada». Así como el CEO de la empresa lo arrastró a él aquí, Simon habría arrastrado a Zoe, la enfermera que le cuidó. Confundido por los eventos de la tragedia, malinterpretó las palabras de la Zoe que lo cuidaba «pidiéndole que regresara». Ella se refería a que recuperara la conciencia, pero él pensó que se refería a regresar al pueblo.

Zoe es forzada a repetir los eventos de los fatídicos días en que tuvo que quedarse a cargo de un convaleciente Simon y que fue atormentada por el abuso verbal y psicológico del médico jefe del centro médico de St. Amelia. Ella se considera culpable de la muerte de muchas de las personas que tuvo a su cuidado y por lo tanto que es merecedora de los insultos tanto de sus superiores como de la gente del pueblo que la acusó de no hacer bien su trabajo. Aunque el juego no lo muestra, muchos creen que descubrir que la única persona que pudo salvar terminó perjudicando a St. Amelia con su declaración fue lo que terminó de «romperla» emocionalmente y se habría suicidado. Otros creen que simplemente abandonó la isla, pero en cualquiera de los dos casos, fue arrastrada de nuevo allí por las fuerzas sobrenaturales.

Los finales de Silent Hill: Townfall explicados

Antes del jefe final vemos una escena en la que Richard visita a Simon en el hospital. Por lo que dice, parece que este es el momento en que Simon acepta no decir la verdad sobre la tragedia ante las autoridades ante las amenazas de Richard.

En el primero de los finales ‘Abandono’, vemos que en St. Amelia Simon dispara una bengala contra Richard. Pero el el muelle cubierto por cadáveres de esa misma persona, lo que significa que acabar con él no va a solucionar nada porque no es verdadera justicia. Por supuesto algunos jugadores están en desacuerdo y creen que este sería el final más apropiado para ese villano. Este final también muestra una especie de «realidad alterna» en la que Simon no habría aceptado el trato de Richard y habría usado el bisturí para matarlo.

En el final ‘Por siempre’, Simon entiende que debe entregar justicia a los habitantes de St. Amelia y lo que hace con la bengala es llamar la atención del Colapso para que venga por Richard. Luego vemos a Simon se de nuevo en el quirófano para ser atendido por Zoe. En el final ‘Justicia’ —supuestamente el verdadero y mejor final de Silent Hill: Townfall— pasa lo mismo que en el anterior pero tras la llegada de El Colapso volvemos al «mundo real» donde vemos que Richard mató a Simon en otra especie de «realidad alterna». Probablemente hizo esto debido a que en esta versión de los hecho él insistió en contar la verdad sobre la tragedia, destando la furia del directivo. En este final también vemos que Zoe abandona la habitación del hotel, representando que probablemente fue capaz de dejar atrás sus culpas y seguir con su vida.

¿Qué significa esto? Algunos interpretan lo ocurrido como una forma de Simon de redimirse. Rechazó la salvacióna que le ofrecía Richard y murió a causa de ello, pero no cargará con la culpa de negarle justicia al pueblo. De hecho, haberlo provocado para que le matara causaría que el CEO finalmente tenga que pagar por lo que hizo y por un asesinato.

¿Pero son esos cambios o ‘realidad alternas’ reales? Hasta este momento, parecía que uno de los mensajes del juego es que no podemos cambiar el pasado y que debíamos aprender a ayudar para aliviar el dolor de las cosas que ya no se pueden arreglar. Pero los finales parecen querer decir que sí se pueden cambiar las cosas. Los eventos de cualquiera de ellos implican que Simon o Richard mueren, lo que contradice los eventos del juego que muestran que Simon declaró al día siguiente en favor de CEG, lo que causó las protestas en St. Amelia y llenó al protagonista de la culpa que le arrastró al otro mundo. Si en verdad se podían cambiar las cosas, ¿por qué no pudo evitar la tragedia en el SWDP? ¿Por qué Richard no cambio las cosas al matar a Zoe?

¿O es todo una ilusión? También hay teorías que dicen que lo que vemos en los finales son los personajes simplemente tratando de dejar sus respectivas culpas atrás porque en realidad ya están muertos y lo que vivien en el juego es literalmente el purgatorio.

Ahora hablemos de los finales secretos. El final del perro es solo una broma que dice que Richard y Simon pueden arreglarlo todos si se sientan a hablar mientras toman una cerveza. Es absurdo, pero ese es el chiste. El final del OVNI o de ‘ciencia ficción’ es más interesante. Este parece mostrar un futuro alterno en el que El Colapso es una especie de estación espacial que sufrió un desperfecto y que Richard habría convencido a Simon de escapar de allí juntos. Pero el sistema criogénico falla y Simon despierta, recibiendo un mensaje de Zoe que dice que las personas de la estación espacial siguen con vida .

Algo curioso de este final es que vemos que la estación espacial que representa El Colapso tiene «tentáculos» que son en realidad módulos muy similares a los de la estación espacial del anterior juego del estudio Screen Burn: Observation.

Townfall en el «universo» Silent Hill

Hay algunos fanáticos de la saga Silent Hill que han expresado su descontento con el actual estado de los juegos y dicen que no consideran a The Short Message, f ni a Townfall «verdaderos Silent Hill» no solo porque no se desarrollan en el pueblo titular, sino por la falta de referencias y guiños hacia el resto de la franquicia. Personalmente no estoy de acuerdo porque para mi Silent Hill es más que el pueblo. Pare mi lo importante es el tono, la ambientación y los temas que manejan. Aún así, Townfall tampoco está tan alejado de los elementos de otros juegos y hay un par de referencias interesantes hacia ellos.

Sobra mencionar que la presencia de la niebla es un elemento clave en la ambientación de los Silent Hill que también es muy fuerte en esta entrega, así como que la historia gire en torno a un pueblo. La música también está fuertemente inspirada en las melodías compuestas por Akira Yamaoka para los primeros juegos y hay efectos de sonido, especialmente en los menús, que imitan a los de los predecesores. Por el lado de la jugabilidad, la CRTV con la que ubicamos a los monstruos parece funcionar bajo los mismos principios con los que las radios de otras entregas reaccionan con estática a su presencia.

Respecto a elementos más concretos. Townfall usa los cuadrados rojos con los que salvamos partida en Silent Hill 2 para representar los teléfonos que cumplen la misma función. Incluso usa el ícono de los nueve cuadrados tal como los vemos al final del juego de Team Silent y en la portada de su versión japonesa para PS2. El sistema de emails que vemos en los computadores del juego también se llama Red Squares (Cuadrados Rojos).

Otra posible referencia es el traje alternativo que desbloqueamos para Zoe al terminar el juego. Aunque el diseño es muy diferente, usa los colores blanco y rojo que eran los colores que identificaban a las enfermeras en el primer Silent Hill.

Otro elemento importante de la serie eran los cultos religiosos del pueblo que eran tan importantes en las tramas de Silent Hill, SH3, SH4: The Room, Silent Hill: Homecoming y hasta en las películas. No hay un culto religioso en St. Amelia, pero en cierta forma la corporación CEG ocupa su lugar. Fueron las acciones de esta corporación —y específicamente de su CEO Richard Shaw— las que terminaron invocando los horrores del pueblo y a El Colapso como el dios que La Orden de Silent Hill quiere invocar en los juegos en que aparece.

Todo es culpa del capitalismo

Siguiendo esa visión, la trama de Silent Hill: Townfall trata temas anticapitalistas en los que critica de forma muy poco sutil la avaricia corporativa y especialmente la de los grandes directivos. A las empresas les encanta referirse a sus empleados como una «familia» y usan esa idea para manipular su sentido de pertenencia, pero tan pronto esto pueda afectar la productividad o las ganancias, las personas de esa familia pasan a ser simples números en una hoja de cálculo. A Richard le encanta posar como un «pilar de la comunidad», un creador de empleo y de «civilización» sin el que los demás no son nada, pero cuando es hora de enfrentar la realidad es capaz de arrojar al que sea del barco con tal de mantenerse él a flote.

La historia del juego probablemente está inspirada en la tragedia de Piper Alpha, una catástrofe en una plataforma petrolera del mar del norte en Escocia que dejó más de 160 muertos en 1988. Ese evento es representativo del gobierno de Margaret Thatcher que despreciaba a los trabajadores y les quitó toda clase de derechos a la vez que ofreció toda clase de ventajas a las corporaciones. Es por eso que algunos comentaristas han visto en el juego una clara condena de las políticas thatcheristas.

Ahora que la industria de los videojuegos se encuentra en crisis y los grandes directivos no dudan en despedir cientos de empleados para mantener los números en negro, no nos cabe duda que vamos a ver más tramas como esta en toda clase de juegos.

Todavía nos faltan muchas cosas por comprender sobre los eventos de Silent Hill: Townfall, pero de todos modos esperamos que este análisis a fondo de su lore, finales y simbolismo les haya ayudado a entender y apreciar mejor esta interesante obra. Si tienen otras teorías o interpretaciones de los eventos del juego, por favor háganoslas llegar.

Silent Hill: Townfall está disponible para PlayStation 5 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.