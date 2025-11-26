Esta podría ser la historia de Hollow Knight 3 – los misterios de la Saviavida

La espera de más de seis años fue angustiosa, pero en septiembre de 2025 Silksong finalmente llegó a nuestras manos y no solo resultó ser un excelente juego, sino uno de los mejores del año y uno de los mejores metroidvania de todos los tiempos. Pero su lanzamiento tuvo una víctima colateral: la cultura de bromas y ‘shitposting’ («silksposting») que había surgido en torno a su espera. Buscando la forma de «continuar la fiesta», muchos han volcado su atención hacia el lanzamiento de un hipotético tercer juego de la serie Hollow Knight y aunque la mayoría de comentarios al respecto son bromas, hay serias posibilidades de que sea una realidad y de que su trama esté relacionada con un misterio que exploramos tanto en el primer Hollow Knight como en Silksong.

La posibilidad de que haya una tercera entrega de esta saga está más que abierta. En una entrevista con la ACMI (Australian Centre for the Moving Image) publicada en un folleto exclusivo, Ari Gibson y William Pellen —desarrolladores de estos juegos— hablaron sobre como una de sus metas con Silksong era que «estuviera a la altura de Hollow Knight, se desviara de una forma interesante de éste pero se complementarán a la perfección» y más adelante agregaron que «si hay otros, esperamos que sigan el mismo patrón», claramente refiriéndose a una potencial nueva obra en el mismo estilo.

Eso es lo único que se ha dicho «oficialmente» sobre una posible tercera parte. Todo lo demás que se diga —que Lace sería la protagonista, que se desarrollará en la Tierra de las Tormentas— incluyendo lo que nosotros digamos, no es más que especulación. Teniendo eso claro, vamos a explicar por qué creemos que el tercer juego de la serie Hollow Knight se enfocaría en la saviavida.

¿Qué es la saviavida?

La saviavida (‘lifeblood’ en inglés) es una curiosa sustancia que aparece tanto en Hollow Knight como en Silksong, aunque en este último recibe el nombre de ‘plasmio’. En algunas secciones del primer juego encontramos extraños brotes azules, usualmente acompañados de lo que parecen ser flores con forma de mariposa. Al romperlos podemos conseguir ‘máscaras de salud’ temporales de color azul. Esta es la saviavida.

No hay una explicación directa de qué es esta sustancia en Hollow Knight, pero algunas descripciones de objetos y apariciones misteriosas nos dan pistas al respecto. La descripción del amuleto Corazón de Saviavida en la tienda de Salubra dice que «beber el liquido azul brillante es un tema tabú» y la descripción del amuleto Bendición de Joni dice que está «bendecido por Joni, la bondadosa hereje».

Respecto a Joni, ella es un espíritu que encontramos rondando su propio cadáver en una cueva de Acantilados Aulladores apropiadamente llamada «Descanso de Joni». Su cuerpo está rodeado de las «flores de mariposa azules» que se asocian con la Saviavida.

Que la Saviavida y el bicho cuya bendición podía crear esta sustancia en otros sean descritos de esta manera resulta extremadamente interesante. ¿Qué habrá pasado para que el Rey Pálido o la comunidad de Hallownest haya decidido prohibir o al menos desincentivar su uso? Recibimos una pista al respecto en Silksong, pero hablaré de eso más abajo.

El uso de las palabras ‘tabú’ y ‘hereje’ sugieren un contexto religioso y en el universo creado por Team Cherry las religiones giran en torno de los Seres Superiores (también conocidos como seres pálidos o seres insondables). ¿Significa eso que hay un ente poderoso relacionado con la Saviavida? ¿Tal vez incluso su propia fuente?

De hecho sí, pero es una criatura misteriosa que pocos jugadores notan. Si entramos al cuarto de saviavida sellado en el Abismo, podemos ver unas luces parpadeantes azules al fondo de donde tomamos el amuleto Núcleo de Saviavida. Solo que no son luces, son ojos. También podemos verlo en la parte inferior del cuarto de saviavida en Hogar de Dioses.

¿Por qué esta criatura está sellada en el Abismo? ¿Quién la selló? No lo sabemos pero viendo el conflicto que existe entre Seres Superiores como El Destello y el Rey Pálido, creemos que pudo haber sido éste último u otro ente insondable en la eterna competencia por el control de los habitantes de estas tierras. Tal vez incluso fue para protegerlos porque como aprenderemos más adelante, los efectos de la Saviavida pueden ser similares a los de la Infección de Hallownest o el Embrujo de Telalejana.

El horror del ‘plasmio’

La saviavida regresa en una zona opcional de Hollow Knight: Silksong llamada ‘Las gusaneras’. En estas cavernas infestadas de gusanos encontramos algunos capullos de la sustancia azul y a un investigador llamado Zylotol el alquimista.

Según nos explica, esta sustancia que él llama plasmio fue descubierta por su maestra en el extremo de Telalejana, bajo aguas saladas (¿en el mar?). Cree que es algo único de esta tierra y descarta la idea de Hornet de que sea algo que ella conoce de Hallownest.

Zylotol y su ayudante Zango están haciendo experimentos tratando de plantar el plasmio, creyendo —como nosotros probablemente creemos tras usarlo en el primer Hollow Knight— que puede tener efectos positivos. Comenzamos a dudar de eso cuando encontramos a Zango sin vida en las cuevas de la Gusanera, acompañado de la icónica «flor mariposa azul» para no dejar duda de que el plasmio y la saviavida son la misma sustancia.

A nivel de mecánicas de juego, el uso de Saviavida/Plasmio en Hollow Knight y Silksong es positivo, aunque eso depende de nuestro estilo de juego. Adquirir máscaras de salud que se regeneran automáticamente puede ser supremamente útil en ciertas zonas del juego y contra ciertos jefes. Incluso el estado ‘plasmificado’ en que entra Hornet si tiene una «sobredosis» de Plasmio puede ser benéfico, pero a nivel narrativo hay algo más siniestro.

Si vamos al Nido de Tejedoras Atla en estado plasmificado y nos acercamos a Eva, ella nos impedirá el paso, diciendo que «siente la sangre prohibida, esa que crece y rehace el mundo en su vulgar imagen».

Los temores sobre la Saviavida/Plasmio quedan confirmados en el Acto 3 de Hollow Knight: Silksong, cuando regresamos a las gusaneras para descubrir que han sido completamente infectadas por la sustancia azul. Las criaturas infectadas regeneran su salud si no las derrotamos lo suficientemente rápido, Zango ha revivido y ahora se mueve por control del líquido y Zylotol ve su mente completamente corrompida. Ya sabíamos que esta sustancia invade la mente gracias a su presencia en el reino de los sueños de Hollow Knight.

Es aquí que tenemos una revelación muy interesante. Si derrotamos suficientes Plásmidas en las gusaneras, la descripción de este enemigo en el diario de la cazadora recibe una aclaración de Hornet diciendo: «En mis cuevas natales, cuando una vez se permitió que floreciera esta sustancia, vi aberraciones similares».

Eso significa que Hallownest sí sufrió una infestación de bichos mutados por la Saviavida y fue contenida. Esto podría explicar por qué es un tema tabú, por qué Joni es descrita como «hereje» y por qué el ser superior que parece ser el origen de la sustancia azul está sellado en el Abismo.

Es aquí que termina la historia de la Saviavida/Plasmio en Hollow Knight y Silksong. Como pueden ver, hay muchos misterios interesantes sin resolver relacionados con este tema y eso es lo que nos impulsa a creer que hay algo más por contar.

¿Por qué creemos que esta podría ser la trama de Hollow Knight 3?

Antes de continuar, les recordamos que no tenemos ninguna clase de información privilegiada respecto al tercer juego de la saga Hollow Knight. Estas no son más que especulaciones.

Hay muchos rumores y deseos sobre cuál podría ser la historia del siguiente juego de Team Cherry, si es que deciden apegarse al mismo universo de insectos y dioses. Aunque la más popular de la teorías menciona la Tierra de las Tormentas, creemos que la historia de este lugar ya está contada y la presencia de Hogar de dioses encaja mejor en un DLC ‘boss rush’ que en un juego completo. Por otro lado, todo lo relacionado con la Saviavida/Plasmio está suficiente definido como para ser interesante, pero no lo suficiente como para no guardarse sorpresas.

La mención de que la sustancia llegó a Telalejana mediante el mar abre la posibilidad de que haya llegado de esta misma forma a otras tierras. Durante el juego podríamos presenciar cómo se abre espacio entre la comunidad debido a sus aparentes beneficios regenerativos, la formación de un culto en torno a él que choque contra el regimen de esa tierra (los conflictos entre Seres Pálidos ya son una marca de Hollow Knight) y los efectos que empieza a tener la infección cuando todo se salga de control.

El choque de una posible religión en torno a la saviavida contra los líderes de esta tierra nos interesaría mucho. El primer Hollow Knight maneja de forma muy interesante el tema del colonialismo borrando una religión nativa y Silksong hace un fantástico trabajo explorando la religión como método de control de masas.

La infección también se presta para mecánicas jugables interesantes basadas en la capacidad de los enemigos plasmificados de regenerarse. También podría haber un sistema en el que el personaje jugador (¿Lace?) puede usar el plasmio para su beneficio corriendo riesgo de perjudicarse a largo plazo o incluso afectar el desarrollo o final del juego.

Por supuesto, hay muchas otras posibilidades. La trama podría dedicarse a explorar más el Reino de los sueños, enfocarse en el Corazón de la Pesadilla o presentar elementos y dioses completamente nuevos. También existe la posibilidad de que Team Cherry decida abandonar este universo y hacer algo diferente. ¿Qué creen ustedes que será?